Сирийских беженцев на границе Иордании лечат в медцентре ООН

Это группа сирийских беженцев — из числа тех, кто живёт в палаточном лагере в районе Эр-Ракбан на границе Иордании с Сирией. Они собрались здесь, потому что их дети или они сами нуждаются в медицинской помощи. Беженцев отвезут в медицинский центр, расположенный неподалёку. Его открыла Организация Объединённых Наций.

Учреждение работает с декабря прошлого года. Здесь уже прошли лечение около 800 пациентов. За день оно может принять до 250 человек. Однако из-за суровых условий пустыни и близости к сирийской границе беженцы не всегда могут добраться сюда.

[Бенга Эдо, сотрудник ЮНИСЕФ]:

«Проблемы есть. Прежде всего, как видите сейчас, — из-за сезонных сильных дождей, а иногда – из-за проблем с безопасностью. Люди, нуждающиеся в помощи, не всегда её получают».

Лагерь беженцев находится в 330 километрах от иорданской столицы. Добраться отсюда до больниц очень сложно, и медицинский центр ООН стал для многих спасением. Однако в самом лагере, где живет более 70 тысяч беженцев, условия тяжёлые.

[беженка из Сирии]:

«В лагере живётся плохо. Условия просто ужасные. Как это описать? У нас нет ничего, воду достать очень трудно. Я живу одна со своей дочерью, поэтому мне приходится оставлять её у соседей, если я хочу найти воду».

Гражданская война в Сирии идёт с марта 2011 года. Она уже унесла жизни нескольких сотен тысяч человек, миллионы сирийцев были вынуждены покинуть свои дома.

В Иордании в настоящее время находится более одного миллиона четырёхсот тысяч беженцев из Сирии. Большинство из них живут в городах. Около ста тысяч разместились в лагерях. ООН помогает тем, кто живёт в плохих условиях, переселиться в места с лучшими удобствами. Такую помощь с ноября прошлого года получили 15 тысяч семей.