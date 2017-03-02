Торнадо на Среднем Западе США: трое погибших

По меньшей мере, три человека стали жертвами торнадо, обрушившихся на американские штаты Иллинойс и Миссури. В Иллинойсе в городе Нейплейт одного жителя убило деревом, второй погиб под обломками собственного дома. Сообщается также о более десяти пострадавших. Сотни домов повреждены либо разрушены полностью.

Этой женщине относительно повезло – её семья выжила.

[Дебби Лоуридж, пережившая торнадо]:

«Сын сказал, что нужно укрыться в ванной. Мы побежали туда, он лёг в ванну, а я села на краю с собаками. Следующее, что помню – как он затаскивал меня в ванну».

Прибывшим после бедствия спасателям пришлось вытаскивать их через окно. Дом восстановлению не подлежит.

[Дебби Лоуридж, пережившая торнадо]:

«Нам нужно найти новое место для жилья и начинать всё с начала». [Ребекка Роуз, дочь Дебби]:

«Все воспоминания, всё просто уничтожено».

В результате торнадо пострадали также штаты Арканзас, Айова, Кентуки, Теннесси, Огайо и Индиана. Скорость ветра достигала 250 километров в час.

Около 30 тысяч домов остались без света из-за оборванных линий электропередач.

Шторм движется на восток. Белый дом пристально следит за ситуацией и призывает жителей следовать указаниям служб быстрого реагирования и не выходить из дома.