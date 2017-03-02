02 марта 2017

Торнадо на Среднем Западе США: трое погибших

| 0
По меньшей мере, три человека стали жертвами торнадо, обрушившихся на американские штаты Иллинойс и Миссури. В Иллинойсе в городе Нейплейт одного жителя убило деревом, второй погиб под обломками собственного дома. Сообщается также о более десяти пострадавших. Сотни домов повреждены либо разрушены полностью.

Этой женщине относительно повезло – её семья выжила.

[Дебби Лоуридж, пережившая торнадо]:
«Сын сказал, что нужно укрыться в ванной. Мы побежали туда, он лёг в ванну, а я села на краю с собаками. Следующее, что помню – как он затаскивал меня в ванну».

Прибывшим после бедствия спасателям пришлось вытаскивать их через окно. Дом восстановлению не подлежит.

[Дебби Лоуридж, пережившая торнадо]:
«Нам нужно найти новое место для жилья и начинать всё с начала».

[Ребекка Роуз, дочь Дебби]:
«Все воспоминания, всё просто уничтожено».

В результате торнадо пострадали также штаты Арканзас, Айова, Кентуки, Теннесси, Огайо и Индиана. Скорость ветра достигала 250 километров в час.

Около 30 тысяч домов остались без света из-за оборванных линий электропередач.

Шторм движется на восток. Белый дом пристально следит за ситуацией и призывает жителей следовать указаниям служб быстрого реагирования и не выходить из дома.

Торнадо на Среднем Западе США: трое погибшихВстреча министров «Большой двадцатки» проходит в БоннеВ Турции арестовали ещё 27 человек в связи с терактомУ берегов Сочи продолжаются поисковые работыБарак Обама попрощался с нациейПенья Ньето: «Мексика не будет платить ни за какие стены»В Южной Корее начали продавать яйца из США из-за птичьего гриппаЕС и Куба подписали политическое соглашениеПремьер Канады назвал стрельбу в мечети терактомКитаю грозит худшая вспышка птичьего гриппа H7N9

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *



 
© 2002-2016 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фото материалы, в сети Интернет допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.