Рыночные продавщицы станцевали в центре Мюнхена

Карнавальное представление собрало на продуктовом рынке в центре Мюнхена сотни зрителей. На сцене – профессиональные продавцы.

Обычно эти женщины стоят за прилавком, но раз в году переодеваются в красочные костюмы и развлекают зрителей танцами и песнями. Так они отмечают завершение карнавала фастнахт и начало Великого поста.

Горожане ждут этого праздника с нетерпением, приезжают посмотреть и туристы.

[туристка из Германии]:

«Ничего подобного раньше не видела. Я живу недалеко от Кёльна, где карнавал проходит грандиозно, но здесь — душевнее. Я рада оказаться на празднике. Всё здорово. Костюмы прекрасные, и атмосфера чудесная, несмотря на погоду». [жительница Мюнхена]:

«Мне это знакомо уже 30 лет. Я люблю танцевать, это важно для меня».

Праздник так и называется — «танец рыночных продавщиц». Его проводят ежегодно в конце сезона карнавалов, известного как «пятое время года». Фестиваль стартует 11 ноября в 11 часов 11 минут. Завершается он в Пепельную среду, когда у верующих начинается пост.

Подобные празднества устраивали в Германии с древних времён. Так языческие племена пытались прогнать зиму. Позже эти традиции переплелись с христианскими, и возник современный карнавал фастнахт.