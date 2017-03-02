Жана-Мари Ле Пена оштрафуют за скандальное высказывание

Парижский апелляционный суд в среду подтвердил штраф в размере 30 тысяч евро для основателя партии «Национальный фронт» Жана-Мари Ле Пена. Его признали виновным в оспаривании преступлений против человечности.

Впервые приговор Ле Пену был вынесен ещё в 2015 году за заявление о том, что газовые камеры нацистов во время Второй мировой войны были «всего лишь деталью» большой истории.

Позже политик оспорил решение и сказал, что не сожалеет о своём высказывании.

88-летний Жан-Мари Ле Пен также должен будет выплатить 10 тысяч евро в качестве издержек истцам – нескольким правозащитным организациям.

Стоит отметить, что основатель крайне правого «Национального фронта» давно известен своими скандальными высказываниями. В целом его штрафовали за его публичные изречения не менее девяти раз.

Между тем, его дочь Марин Ле Пен, которая в настоящее время возглавляет «Национальный фронт» и является кандидатом в президенты Франции, также оказалась в центре разбирательства.

В ближайшее время Европарламент должен проголосовать по вопросу снятия с политика депутатской неприкосновенности. Прокуратура Франции обвиняет Ле Пен в пропаганде насилия. В 2015 году она опубликовала фото со зверствами ИГИЛ на своей странице в «Твиттере». Подписала их: «Мы не такие». Пост был ответом на заявление двух французских журналистов, которые сравнили «Национальный фронт» с ИГИЛ, группировкой, запрещённой в России и многих других странах.