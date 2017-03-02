02 марта 2017

Собаку, застрявшую в стальной трубе, спасли пожарные

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Пожарные чилийского города Антофагаста провели необычную спасательную операцию. Им пришлось вызволять из стального плена полугодовалого пса по кличке Мача. Голова собаки застряла в трубе. Пожарную службу вызвали владельцы животного, когда поняли, что сами не справятся.

[Нури Кортес, владелица собаки]:
«Мы пытались помочь ей, обмазали её маслом. Бегали туда-сюда. Потом позвали сына, но и он ничего не сделал».

Голова собаки застряла в трубе очень плотно.

[Роберто Сунига, пожарный]:
«Когда мы приехали, собака лежала с трубой на голове. Мы слышали только, как она скулила, она даже лаять не могла».

Диаметр трубы, в которой застряла Мача, — около десяти сантиметров. Толщина стенок – примерно сантиметр. Пожарным потребовалось полтора часа, чтобы вызволить несчастное животное. В ход пошли самые разные инструменты, в том числе – угловая шлифовальная машина.

[Маркос Лара, пожарный]:
«Мы работали шлифовальной машиной так, чтобы раскалённые частички металла не попали на собачью шерсть. Стальную трубу охлаждали только водой. Мы резали и охлаждали, и опять резали. Работа была выполнена с хирургической точностью».

Теперь все эти ужасные мгновения для Мачи позади. Владельцы надеются, что их питомица запомнит урок и больше не будет совать голову куда не следует.

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