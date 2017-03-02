В ЮАР детей можно оставить в «окне жизни»

[Ричард Эллен, директор организации «Дверь надежды»]:

«Женщина узнаёт о «Двери надежды». Она может прийти и принести ребёнка. Она может сохранить анонимность. «Окно» выходит на улицу. Обычно мы не знаем, кто приносит детей, поскольку мы хотим уважать их право на анонимность».

Эта женщина принимает одно из сложнейших решений в жизни. Она оставляет своего ребёнка в бэби-боксе. Такой есть в столице Южноафриканской Республики. Появился в свете растущего числа брошенных новорождённых. Открыла так называемое «окно жизни» благотворительная организация под названием «Дверь надежды».

Когда ребёнок оказывается внутри, раздаётся громкий сигнал, который слышен во всей округе.

[Фрэнсина Фаго, работница приюта]:

«Внутри – камера с датчиком движения. Когда ребёнок оказывается в бэби-боксе, мы слышим сигнал здесь. Там есть камера, и она оповещает нас о новом ребёнке».

Проект был основан 17 лет назад баптистским пастором. Он хотел предоставить альтернативу, чтобы женщины не бросали детей на помойках или в других местах. С тех пор «окном жизни» воспользовалось более 1500 матерей.

Большинство детей идут в приёмные семьи, в основном, в других странах. В ЮАР число людей, готовых взять ребёнка из приюта, неуклонно сокращается.

[Присцилла Рацела, работница приюта]:

«Когда я в первый раз пришла сюда, через неделю поступил первый ребёнок через бэби-бокс. Я плакала, я не могла понять, как можно просто положить ребёнка в такой бокс. Там была записка: «Я тебя люблю». Для меня это было непонятно: как можно сделать такое со своим ребёнком».

В центр нередко приезжают волонтёры. Среди них — Джорджина Смит. Эта 19-летняя девушка – первый ребёнок, которого оставили здесь. Ей повезло найти приёмную семью в США. И вот, она вернулась сюда, чтобы тоже вложить что-то в проект.

[Джорджина Смит, первый ребёнок «Двери жизни»]:

«Я не знала, чего ожидать. Я подумала, что смогу установить более крепкую связь с ЮАР, с моими корнями, увижу свою вторую семью снова».

Джорджина учится музыке в Университете Восточной Каролины. Она даже выступала в Альберт-холл в Лондоне.