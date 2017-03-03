Первое поколение чешских предпринимателей продаёт компании

Чешские владельцы бизнеса, основавшие компании сразу после распада СССР, столкнулись с проблемой. Им пора на пенсию, однако у многих дети не хотят перенимать бразды правления фирмами.

При этом, предприниматели не желают продавать свои компании только ради прибыли. Их цель – найти инвесторов, которые бы продолжили дело.

На этой фабрике работает около 90 человек. На предприятии производят кормораздатчики и другое оборудование для ферм. Для владельца Владимира Еглиха обеспечить будущее его детища было так же важно, как и договориться о приемлемой цене.

Покупателем стал инвестиционный фонд SkyLimit Industry. Он занимается компаниями, которые производят промышленное оборудование и встали перед необходимостью сменить руководителя.

[Михал Бакайса, член правления фонда]:

«Многие компании отказываются от классического инвестирования, они беспокоятся, что с ними будет. Многие находятся в небольших городах, люди друг друга знают много лет, часто дружат. Мы ищем компании с отдельным управлением, которые не зависят целиком и полностью от руководителя».

Збинек Фролик основал Linet в 1990 году. Сегодня в компании, которая делает больничные койки для покупателей из 100 стран мира, работает 900 человек. Предприниматель поставил на своё место исполнительного директора. Теперь думает, что делать с 33 процентами акций, которыми владеет.

Говорит, что, если их продаст, то пока всё равно не найдёт лучшего вида инвестирования, чем вложить деньги обратно в свой же бизнес.

В целом статистика показывает, что продажи семейных фирм в Чехии растут. За последние два года на них пришлось 30-40% всех транзакций по стране.