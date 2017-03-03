«Умный» велосипедный замок сделали южнокорейцы

«Умный» противоугонный замок для велосипеда изобрели южнокорейские специалисты. С таким устройством не придётся при каждой парковке крепить на колёса и раму цепь, тросик или другие защитные конструкции.

Управлять «умным» замком можно через смартфон.

[Сири Сон, сотрудница компании-производителя]:

«Это «умный» велосипедный замок. Он всегда находится на переднем колесе и подключается к телефону через Bluetooth. Замок автоматически блокирует и разблокирует велосипед».

Высокотехнологичный замок также извещает владельца, если велосипед пытаются украсть.

[Сири Сон, сотрудница компании-производителя]:

«Если запереть замок, переднее колесо становится неподвижным, а гироскопические датчики подают сигнал тревоги, когда кто-то пытается украсть велосипед».

Кроме того, устройство во время поездки выводит на экран смартфона данные о скорости велосипеда, пройденном расстоянии и потраченных велосипедистом калориях.

[Сири Сон, сотрудница компании-производителя]:

«Эта информация более точная, чем полученная GPS-трекером, потому что замок измеряет число поворотов колеса».

Южнокорейские специалисты решили создать «умный» замок, чтобы не омрачать велосипедные прогулки лишними хлопотами.

[Сири Сон, сотрудница компании-производителя]:

«Во-первых, нам надоело, что замки ломают и крадут велосипеды. Кроме того, мы устали устанавливать и снимать велосипедные замки. Южнокорейцы обычно катаются на велосипедах, чтобы развлечься, отдохнуть, а не для того, чтобы добраться до работы. Поэтому установка и снятие замков раздражает».

Оборудовать таким устройством велосипед можно примерно за десять минут. Батарея служит полгода. Цены на «умные» замки пока не объявлены. Гаджет представили на международной выставке Mobile World Congress в Барселоне.