«Умный» велосипедный замок сделали южнокорейцы

Управлять «умным» замком можно через смартфон.
[Сири Сон, сотрудница компании-производителя]:
«Это «умный» велосипедный замок. Он всегда находится на переднем колесе и подключается к телефону через Bluetooth. Замок автоматически блокирует и разблокирует велосипед».
Высокотехнологичный замок также извещает владельца, если велосипед пытаются украсть.
[Сири Сон, сотрудница компании-производителя]:
«Если запереть замок, переднее колесо становится неподвижным, а гироскопические датчики подают сигнал тревоги, когда кто-то пытается украсть велосипед».
Кроме того, устройство во время поездки выводит на экран смартфона данные о скорости велосипеда, пройденном расстоянии и потраченных велосипедистом калориях.
[Сири Сон, сотрудница компании-производителя]:
«Эта информация более точная, чем полученная GPS-трекером, потому что замок измеряет число поворотов колеса».
Южнокорейские специалисты решили создать «умный» замок, чтобы не омрачать велосипедные прогулки лишними хлопотами.
[Сири Сон, сотрудница компании-производителя]:
«Во-первых, нам надоело, что замки ломают и крадут велосипеды. Кроме того, мы устали устанавливать и снимать велосипедные замки. Южнокорейцы обычно катаются на велосипедах, чтобы развлечься, отдохнуть, а не для того, чтобы добраться до работы. Поэтому установка и снятие замков раздражает».
Оборудовать таким устройством велосипед можно примерно за десять минут. Батарея служит полгода. Цены на «умные» замки пока не объявлены. Гаджет представили на международной выставке Mobile World Congress в Барселоне.