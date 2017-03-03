Европарламент хочет вернуть визы для граждан США

Европейские законодатели хотят временно отменить безвизовый режим для граждан Соединённых Штатов. Соответствующую резолюцию, которая, однако, не носит обязывающего характера, в четверг принял Европарламент.

Документ призывает Еврокомиссию в течение двух месяцев вернуть визы, поскольку Вашингтон до сих пор не предоставил безвизового въезда гражданам пяти стран ЕС: Болгарии, Хорватии, Кипра, Польши и Румынии.

Что же касается американцев, то в настоящее время они могут посещать без виз все 28 государств-членов блока.

Механизм обоюдной отмены виз подразумевает, что, после того как одна сторона снимает визовые ограничения, вторая должна сделать то же самое не позже, чем через два года. Если этого не происходит, то первая сторона может вернуть визы на срок до года.

В резолюции отмечается, что 12 апреля 2014 года пять стран уведомили комиссию, что США, Австралия, Бруней, Канада и Япония не отменили для них визовый режим согласно механизму. В течение двух лет после этого Комиссия не предприняла никаких действий в этом отношении.

К настоящему времени Австралия, Бруней и Япония уже отменили визы для граждан всех 28 государств ЕС. Канада планирует сделать то же самое в декабре этого года.