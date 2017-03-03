Пальмиру снова освободили от ИГИЛ

Древний город Пальмиру в Сирии снова освободили от боевиков «Исламского государства» — группировки, запрещённой в России и многих других странах. Это произошло 2 марта. Операцию проводила сирийская правительственная армия при поддержке воздушно-космических сил России и шиитских вооруженных формирований.

В первый раз террористы заняли Пальмиру весной 2015 года. Для культурного наследия человечества это оказалось настоящим бедствием. Боевики уничтожили несколько древних храмов, а также знаменитую триумфальную арку римской эпохи, которая украшала обложки школьных учебников по истории античности. «Игиловцы» также жестоко убили 82-летнего смотрителя Пальмиры.

Около года назад сирийская армия при поддержке России выбила ИГИЛ из древнего города. Однако в декабре террористы в ходе неожиданного наступления снова заняли Пальмиру. Правительственные войска в то время были сосредоточены на операции в Алеппо.

И вот теперь «Жемчужина пустыни», как ещё называют Пальмиру, снова свободна. Как сообщается, армия наступала стремительно. Сначала освободили историческую цитадель в центре города, потом установили над ним огневой контроль. Уже через день боевики были вытеснены за пределы Пальмиры.

Теперь немало работы предстоит сапёрам. Отступая, террористы минировали здания и дороги.