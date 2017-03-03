Намибия требует от Германии компенсаций за геноцид

Могила Самуэля Магареро, который возглавлял восстание народа гереро против колониальной армии немцев в начале XX века, вся поросла сорняками. Она находится в намибийском городе Окаханджа. Всего в нескольких сотнях метров от неё расположено более ухоженное кладбище немецких солдат, погибших в ходе тех же боевых действий.

В настоящее время представители Германии и Намибии ведут переговоры о надлежащих извинениях и возможных компенсациях со стороны Берлина.

Представители гереро говорят: хотели бы получить назад свою землю.

[Сарафина Нбаймбайнд, представительница народа гереро]:

«Мы потеряли, в основном, землю. Мы предпочитаем, чтобы нам вернули землю, которую у нас отобрали».

Восстание 1904-1907 годов было жестоко подавлено. Десятки тысяч человек были убиты, ещё больше — изгнаны с плодородных земель Намибии в пустыню, где гибли от жажды и голода.

Теперь половина полей в стране принадлежит потомкам немецких и голландских иммигрантов. И они составляют всего 6% общего населения Намибии.

В июле прошлого года офис канцлера Ангелы Меркель сообщил, что Германия признает геноцид народов гереро и нама и принесёт извинения.

Однако многим этого мало.

[Тжикууа Уериука, вождь одного из племени гереро]:

«Мы не можем принять извинения без компенсации. Мы хотим получить полный пакет».

С тех пор провели уже пять раундов переговоров.

[Кристиан Маттиас Шлага, посол Германии в Намибии]:

«Важно говорить об адекватных извинениях со стороны Германии и также посмотреть, какие ещё меры мы можем принять, чтобы, как говорит немецкий консул, излечить раны».

Каким образом Германия может выделять племенам землю — остаётся вопросом. Звучало предложение выкупать её у нынешних владельцев. Однако на практике осуществить план не удалось, поскольку многие просто отказываются её продавать.

[Зед Нгавируе, представитель правительства Намибии]:

«Для нас важно, чтобы все знали о геноциде. Но мы решили, что договоримся в ходе переговоров, в суд обращаться мы не будем».

По данным историков, в ходе геноцида было убито до 100 тысяч представителей народа гереро и около 10 тысяч — нама.