Намибия требует от Германии компенсаций за геноцид

В настоящее время представители Германии и Намибии ведут переговоры о надлежащих извинениях и возможных компенсациях со стороны Берлина.
Представители гереро говорят: хотели бы получить назад свою землю.
[Сарафина Нбаймбайнд, представительница народа гереро]:
«Мы потеряли, в основном, землю. Мы предпочитаем, чтобы нам вернули землю, которую у нас отобрали».
Восстание 1904-1907 годов было жестоко подавлено. Десятки тысяч человек были убиты, ещё больше — изгнаны с плодородных земель Намибии в пустыню, где гибли от жажды и голода.
Теперь половина полей в стране принадлежит потомкам немецких и голландских иммигрантов. И они составляют всего 6% общего населения Намибии.
В июле прошлого года офис канцлера Ангелы Меркель сообщил, что Германия признает геноцид народов гереро и нама и принесёт извинения.
Однако многим этого мало.
[Тжикууа Уериука, вождь одного из племени гереро]:
«Мы не можем принять извинения без компенсации. Мы хотим получить полный пакет».
С тех пор провели уже пять раундов переговоров.
[Кристиан Маттиас Шлага, посол Германии в Намибии]:
«Важно говорить об адекватных извинениях со стороны Германии и также посмотреть, какие ещё меры мы можем принять, чтобы, как говорит немецкий консул, излечить раны».
Каким образом Германия может выделять племенам землю — остаётся вопросом. Звучало предложение выкупать её у нынешних владельцев. Однако на практике осуществить план не удалось, поскольку многие просто отказываются её продавать.
[Зед Нгавируе, представитель правительства Намибии]:
«Для нас важно, чтобы все знали о геноциде. Но мы решили, что договоримся в ходе переговоров, в суд обращаться мы не будем».
По данным историков, в ходе геноцида было убито до 100 тысяч представителей народа гереро и около 10 тысяч — нама.