Совиные кафе в Японии: быть или не быть?

Эти совы выглядят ухоженно и вроде бы готовы общаться с посетителями одного из многочисленных совиных кафе в Японии.

Желающих – хоть отбавляй, и взрослых, и детей. Места на посещение таких заведений, как правило, бронируют заранее.

Вот только насколько гуманно всё это по отношению к птицам? Такой вопрос всё громче поднимают активисты по защите животных. По их словам, у содержащихся в кафе сов из-за постоянного стресса нередко развиваются суицидальные наклонности.

[Тихиро Окада, активистка Центра защиты прав животных в Токио]:

«Мы были просто в шоке, когда узнали, что в одном совином кафе за год погибло семь сов».

Птиц обычно привязывают за лапки, чтобы не улетели. Да и просто то, что их заставляют бодрствовать при дневном свете, уже можно расценивать как насилие, – считают природозащитники.

[Тихиро Окада, активистка Центра защиты прав животных в Токио]:

«Когда речь идёт о жестоком обращении с животными, люди обычно представляют себе их избиение. Но речь не только об этом. Содержание животного в маленьком пространстве – это тоже своего рода насилие».

Сотрудники этого уже знакомого нам кафе уверяют: делают всё возможное, чтобы их совам было комфортно.

[Ая Мацуда, сотрудница Owl Village]:

«В некоторых совиных кафе недостаточно персонала, и посетители могут обращаться с совами как хотят. Но в нашем входить к совам можно только в сопровождении сотрудника. Он объясняет, как можно к ним прикасаться, и, если они выглядят уставшими, – просит не трогать их».

Посетители кафе вроде бы тоже не заметили ничего неподобающего. Однако согласны, что условия содержания сов должны контролировать соответствующие органы.

[Эдуардо, турист из Мексики]:

«По природе в это время дня эти птицы должны спать, они полностью ночные, не привыкли к людям. Но здесь они как бы натренированы. Люди хорошо с ними обращаются. По крайней мере, из того, что мы видели». [Лиз, туристка из Канады]:

«Конечно, когда речь идёт о содержании животных в неволе – будь то в зоопарке или в качестве домашнего питомца, — с ними могут обращаться как плохо, так и очень хорошо. И в любом случае это будет отличаться от их природной среды обитания. Думаю, здесь просто должен быть надзор».

Высказал своё мнение и токийский ветеринар, который занимается лечением домашних сов. Говорит: запрещать кафе не нужно.

[Нобумото Идзава, ветеринар]:

«Совиные кафе могут существовать. Важно проводить проверки условий содержания в них. Ещё более важно убедиться, что животные там счастливы и не подвержены стрессам».

Сова занимает важное место в японской культуре. Её считают символом удачи. Поэтому и желающих посетить именно совиные кафе в Стране восходящего солнца – на порядок больше, чем кафе кошачьи, кроличьи, ежиные и прочие.