03 марта 2017

На старых станках вместо Калашникова делают микрофоны

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В Туле работает необычное предприятие, которое совместно создали калифорнийский музыкант Дэвид Браун и российский предприниматель Павел Баздырев. На старых токарных станках делают высококачественные микрофоны. А когда-то здесь производили автоматы Калашникова.

[Дэвид Браун, музыкант из США]:
«Думаю, людям, работавшим раньше на военных заводах, может показаться интересным создавать вещи, которые приносят в мир радость и красоту».

Микрофоны делают вручную. Они подходят для профессиональной записи звука. Дизайн – в стиле ретро. Бренд носит название «Союз». По словам владельцев, оно отражает объединение Востока и Запада.

Микрофоны тульской компании уже нашли почитателей в разных странах мира. К тому же их стоимость в два раза ниже, чем у западных конкурентов. Производство в США или Евросоюзе обходится дороже.

[Павел Баздырев, российский предприниматель]:
«Мы понимали, что, если мы будем делать продукцию где-то на стороне, мы никогда не сможем добиться того уровня качества, которое нам потребуется для того, чтобы выйти на западный рынок и правильно представить продукт».

Небольшой завод занимает два этажа в здании на окраине Тулы. Работают здесь 12 специалистов. Некоторые станки, когда их купили, были уже сломаны. Однако местные умельцы их восстановили. Оборудование хоть и старое, но надёжное, и пока не подводило.

Но трудности всё же возникали. Причиной этому стали инвестиции из США. Владельцев заподозрили в мошенничестве и даже заморозили банковский счёт.

[Павел Баздырев, российский предприниматель]:
«Были вопросы с налоговой, даже на допрос меня вызывали: что мы здесь делаем, а почему у вас американец. Один раз мне из банка позвонили. Сказали, что сейчас приедет наш сотрудник службы безопасности проверять, что у вас за компания».

Предприятие выдержало все проверки и продолжает работать. Между тем, владельцы всё же рассматривают вопрос о переносе завода в Латвию либо Эстонию.

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