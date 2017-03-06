Юнионисты Северной Ирландии победили, но с небольшим перевесом

В Северной Ирландии завершились выборы в Ассамблею. Победу одержала Демократическая юнионистская партия. Она придерживается пробританской политики. Ей удалось занять 28 мест.

Второй стала партия националистов «Шинн Фейн», которая, наоборот, выступает за отделение от Великобритании. Причём разрыв между двумя политическими силами – всего одно место. «Шинн Фейн» получила 27 из 90 кресел в Ассамблее.

Социал-демократическая и лейбористская партия получила 12 мест, Ольстерская юнионистская – 10. Оставшиеся кресла разделили другие партии.

Выборы были досрочными. Они стали результатом политического кризиса, охватившего Северную Ирландию. В начале января лидер националистов Мартин Макгиннесс покинул коалиционное правительство, где занимал должность заместителя первого министра. После этого партия отказалась назначать другого кандидата, инициировав тем самым роспуск правительства.

Разрыв всего в одно кресло показывает, что юнионисты во главе с Арлин Фостер теряют популярность.

[Джеймс Брокеншир, министр по делам Северной Ирландии]:

«Теперь на всех лежит общая ответственность. За короткий период времени нам необходимо создать сильную и стабильную администрацию».

В предыдущий раз выборы в Ассамблею Северной Ирландии проходили год назад. Тогда победа была также у юнионистов, но разрыв с партией «Шинн Фейн» составлял 10 кресел, а не одно.

Теперь у двух партий-победительниц есть три недели, чтобы сформировать коалиционное правительство. Если договориться не удастся, то бразды правления Северной Ирландией перейдут Лондону.