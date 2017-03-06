Юнионисты Северной Ирландии победили, но с небольшим перевесом

Второй стала партия националистов «Шинн Фейн», которая, наоборот, выступает за отделение от Великобритании. Причём разрыв между двумя политическими силами – всего одно место. «Шинн Фейн» получила 27 из 90 кресел в Ассамблее.
Социал-демократическая и лейбористская партия получила 12 мест, Ольстерская юнионистская – 10. Оставшиеся кресла разделили другие партии.
Выборы были досрочными. Они стали результатом политического кризиса, охватившего Северную Ирландию. В начале января лидер националистов Мартин Макгиннесс покинул коалиционное правительство, где занимал должность заместителя первого министра. После этого партия отказалась назначать другого кандидата, инициировав тем самым роспуск правительства.
Разрыв всего в одно кресло показывает, что юнионисты во главе с Арлин Фостер теряют популярность.
[Джеймс Брокеншир, министр по делам Северной Ирландии]:
«Теперь на всех лежит общая ответственность. За короткий период времени нам необходимо создать сильную и стабильную администрацию».
В предыдущий раз выборы в Ассамблею Северной Ирландии проходили год назад. Тогда победа была также у юнионистов, но разрыв с партией «Шинн Фейн» составлял 10 кресел, а не одно.
Теперь у двух партий-победительниц есть три недели, чтобы сформировать коалиционное правительство. Если договориться не удастся, то бразды правления Северной Ирландией перейдут Лондону.