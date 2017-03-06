Индекс деловой активности еврозоны достиг 6-летнего максимума

PMI или Индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг еврозоны в феврале вырос до максимума за последние шесть лет. Таковы данные IHS Markit. Он поднялся до 56 пунктов. Месяцем ранее он составлял 54,4 пункта.

При этом, согласно другому исследованию, объёмы розничных продаж в 19 странах зоны евро в январе сократились на 0,1% по сравнению с показателями в декабре. На рынке же ожидали повышения на 0,4%.

Если сравнивать показатели с аналогичным периодом прошлого года, то розничные продажи в январе выросли на 1,2%. Такие данные приводит Eurostat. Это на четыре десятых процента ниже, чем предсказывали экономисты.

Эти данные могут быть показателем того, что шопинг в еврозоне теряет популярность. Вероятно, это связано с повышением цен на потребительские товары. А это может замедлить восстановление экономики блока.

Согласно исследованию Eurostat, ежегодная потребительская инфляция в феврале достигла четырёхлетнего максимума, повысившись в годовом сопоставлении на 2%. В предыдущем месяце она выросла на 1,8%, в основном, из-за повышения цен на энергоносители.

[Крис Бошан, аналитик в IG Group]:

«Возможно, уже скоро мы сможем наблюдать больше оптимизма, который распространится во все сферы экономики. Но, несмотря на это, мы видим чёткие сигналы инфляционного давления, которое исходит от энергетической сферы, что будет оказывать влияние на такие области, как промышленность. А это может потенциально замедлить темпы роста».

Ранее вышли данные о том, что в феврале новые рабочие места в еврозоне создавались самыми быстрыми темпами за почти десятилетие. Этому способствовал здоровый спрос на потребительские, а также экспортные товары.