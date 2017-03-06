06 марта 2017

Индекс деловой активности еврозоны достиг 6-летнего максимума

| 0

PMI или Индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг еврозоны в феврале вырос до максимума за последние шесть лет. Таковы данные IHS Markit. Он поднялся до 56 пунктов. Месяцем ранее он составлял 54,4 пункта.

При этом, согласно другому исследованию, объёмы розничных продаж в 19 странах зоны евро в январе сократились на 0,1% по сравнению с показателями в декабре. На рынке же ожидали повышения на 0,4%.

Если сравнивать показатели с аналогичным периодом прошлого года, то розничные продажи в январе выросли на 1,2%. Такие данные приводит Eurostat. Это на четыре десятых процента ниже, чем предсказывали экономисты.

Эти данные могут быть показателем того, что шопинг в еврозоне теряет популярность. Вероятно, это связано с повышением цен на потребительские товары. А это может замедлить восстановление экономики блока.

Согласно исследованию Eurostat, ежегодная потребительская инфляция в феврале достигла четырёхлетнего максимума, повысившись в годовом сопоставлении на 2%. В предыдущем месяце она выросла на 1,8%, в основном, из-за повышения цен на энергоносители.

[Крис Бошан, аналитик в IG Group]:
«Возможно, уже скоро мы сможем наблюдать больше оптимизма, который распространится во все сферы экономики. Но, несмотря на это, мы видим чёткие сигналы инфляционного давления, которое исходит от энергетической сферы, что будет оказывать влияние на такие области, как промышленность. А это может потенциально замедлить темпы роста».

Ранее вышли данные о том, что в феврале новые рабочие места в еврозоне создавались самыми быстрыми темпами за почти десятилетие. Этому способствовал здоровый спрос на потребительские, а также экспортные товары.

Индекс деловой активности еврозоны достиг 6-летнего максимумаКуба: замедление экономики не повлияло на оптимизм кубинцевМексиканский песо продолжил падениеПтичий грипп вызвал нехватку яиц в Южной КорееРынок игрушек Великобритании рекордно выросМинистр энергетики РФ: договор о сокращении добычи выполняетсяГенеральный секретарь ОПЕК: все страны поддержали урезаниеКурс валют в России: прогнозы экспертов на 2017 годБезработица в Германии опустилась до рекордного уровняЦены на нефть подскочили до 18-месячного максимума

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *



 
© 2002-2016 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фото материалы, в сети Интернет допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.