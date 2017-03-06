Трон Монтесумы и мексиканский герб – на выставке в Мехико

Один из самых ценных экспонатов – королевский трон правителя ацтеков Монтесумы. А часть экспозиции посвящена национальному гербу.
[Кора Толедо Руис, куратор выставки]:
«Мексиканский герб – это национальная эмблема. В неё включено большое количество элементов, отражающих биоразнообразие, флору и фауну. Герб также отражает традиции коренных жителей Мезоамерики и мексиканской культуры».
На гербе изображён орёл, который сидит на кактусе и держит в клюве змею. Внизу – ветви дуба и лавра.
[посетитель музея]:
«Это замечательная выставка, потому что она помогает нам, мексиканцам, узнать о главных национальных символах, которые делают нас самобытными и позволяют гордиться тем, что мы мексиканцы».
Обширная экспозиция включает 230 археологических реликвий, принадлежащих и доколониальному периоду, и тем временам, когда Мексику исследовали и завоёвывали европейцы. Здесь также – гончарные изделия и монеты разных лет.
На выставке также представлены картины и скульптуры, которые отражают процесс развития мексиканской культуры.