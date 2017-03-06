Трон Монтесумы и мексиканский герб – на выставке в Мехико

В мексиканском Национальном музее антропологии в Мехико открылась выставка «Национальный герб: флора, фауна и биологическое разнообразие». Она рассказывает о жизни и коренных народов, и колонизаторов.

Один из самых ценных экспонатов – королевский трон правителя ацтеков Монтесумы. А часть экспозиции посвящена национальному гербу.

[Кора Толедо Руис, куратор выставки]:

«Мексиканский герб – это национальная эмблема. В неё включено большое количество элементов, отражающих биоразнообразие, флору и фауну. Герб также отражает традиции коренных жителей Мезоамерики и мексиканской культуры».

На гербе изображён орёл, который сидит на кактусе и держит в клюве змею. Внизу – ветви дуба и лавра.

[посетитель музея]:

«Это замечательная выставка, потому что она помогает нам, мексиканцам, узнать о главных национальных символах, которые делают нас самобытными и позволяют гордиться тем, что мы мексиканцы».

Обширная экспозиция включает 230 археологических реликвий, принадлежащих и доколониальному периоду, и тем временам, когда Мексику исследовали и завоёвывали европейцы. Здесь также – гончарные изделия и монеты разных лет.

На выставке также представлены картины и скульптуры, которые отражают процесс развития мексиканской культуры.