ООН: миллионам кенийцев угрожает голод из-за засухи

[Стивен О’Брайен, координатор гуманитарной помощи ООН]:

«Необходимо, чтобы международное сообщество, ООН, международные и местные неправительственные организации хорошо скоординировались, чтобы спасти жизни людей, оказать им продовольственную и медицинскую помощь. Тогда мы предотвратим длительное бедствие».

ООН обеспокоена ситуацией в Кении, где несколько лет не прекращается засуха. От недоедания страдает уже один миллион 300 тысяч кенийцев. Организация призывает международное сообщество оказать стране помощь. Иначе через несколько месяцев голодать будут четыре миллиона человек.

В стране высохли пастбища, уменьшились запасы воды. В деревнях от голода гибнет скот. Люди боятся, что их постигнет та же судьба.

[житель Кении]:

«Я уже и не помню, когда здесь шёл дождь. Дождей нет уже несколько лет. К нам пришли эфиопы и жители соседних районов, и теперь воды нет, даже пастбищ не стало. У нас ничего не осталось». [житель Кении]:

«Нам страшно – наш скот гибнет, мы теряем целые стада. Если так будет дальше, мы тоже умрём. Вы же видите, что здесь ничего не растёт, у нас нет еды, а помощи мы получаем мало. Так что у нас большие неприятности».

Из-за недоедания страдает много кенийских детей в возрасте до пяти лет, а также кормящие матери.

[Стивен О’Брайен, координатор гуманитарной помощи ООН]:

«Мы пытаемся предотвратить это бедствие, поэтому заранее бьём тревогу и призываем международное сообщество помочь и поддержать правительство. Оно разработало план по спасению, но его надо финансировать».

Правительство Кении в середине февраля объявило национальное бедствие из-за засухи. Оно также попросило гуманитарной помощи у мирового сообщества.

Напомним, около двух недель назад было официально объявлено о голоде в ряде регионов Южного Судана. Там причинами бедствия стали засуха и военные действия.