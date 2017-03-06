ООН: миллионам кенийцев угрожает голод из-за засухи

[Стивен О’Брайен, координатор гуманитарной помощи ООН]:
«Необходимо, чтобы международное сообщество, ООН, международные и местные неправительственные организации хорошо скоординировались, чтобы спасти жизни людей, оказать им продовольственную и медицинскую помощь. Тогда мы предотвратим длительное бедствие».
В стране высохли пастбища, уменьшились запасы воды. В деревнях от голода гибнет скот. Люди боятся, что их постигнет та же судьба.
[житель Кении]:
«Я уже и не помню, когда здесь шёл дождь. Дождей нет уже несколько лет. К нам пришли эфиопы и жители соседних районов, и теперь воды нет, даже пастбищ не стало. У нас ничего не осталось».
[житель Кении]:
«Нам страшно – наш скот гибнет, мы теряем целые стада. Если так будет дальше, мы тоже умрём. Вы же видите, что здесь ничего не растёт, у нас нет еды, а помощи мы получаем мало. Так что у нас большие неприятности».
Из-за недоедания страдает много кенийских детей в возрасте до пяти лет, а также кормящие матери.
[Стивен О’Брайен, координатор гуманитарной помощи ООН]:
«Мы пытаемся предотвратить это бедствие, поэтому заранее бьём тревогу и призываем международное сообщество помочь и поддержать правительство. Оно разработало план по спасению, но его надо финансировать».
Правительство Кении в середине февраля объявило национальное бедствие из-за засухи. Оно также попросило гуманитарной помощи у мирового сообщества.
Напомним, около двух недель назад было официально объявлено о голоде в ряде регионов Южного Судана. Там причинами бедствия стали засуха и военные действия.