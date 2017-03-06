Северная Корея запустила четыре ракеты в море близ Японии

Новая серия запусков ракет Северной Кореей вызвала резкую критику со стороны Японии.

В ранние часы понедельника Пхеньян выпустил залпом сразу четыре баллистические ракеты. По словам премьер-министра Синдзо Абэ, три из них упали в японские воды.

[Синдзо Абэ, премьер-министр Японии]:

«Мы не будем терпеть запуски, которые явно нарушают резолюции Совета Безопасности. Мы решительно осуждаем Северную Корею».

По данным военных Южной Кореи, запуск прошёл с полигона близ границы с Китаем. Ракеты пролетели около 1000 километров.

В Сеуле говорят, что такой радиус вряд ли указывает на то, что это межконтинентальные ракеты. Однако это ещё необходимо подтвердить.

В прошлом году Пхеньян начал проводить запуски на регулярной основе. Есть опасения, что вскоре он разработает межконтинентальную баллистическую ракету, которая сможет достичь территории США.

Северная Корея пригрозила ответными мерами на прошлой неделе после начала совместных американо-южнокорейских военных учений. Это ежегодное мероприятие Пхеньян называет подготовкой к войне.

После запуска исполняющий обязанности президента Южной Кореи призвал скорее завершить развёртывание в стране американской системы противоракетной обороны, известной как THAAD («Тэд»). Ранее эта система подверглась критике со стороны как Пхеньяна, так и Пекина.