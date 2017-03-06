Знаменитая гонка на собачьих упряжках стартовала на Аляске

Представители коренных народов Аляски исполняют традиционный танец. Так начинается знаменитая гонка на собачьих упряжках Iditarod («Айдитарод»).

Ежегодно команды из 16 собак и погонщика-каюра бросают вызов суровой погоде. Им предстоит преодолеть 1868 километров через снежные метели и морозы..

Начинается заезд близ города Анкоридж, а заканчивается в Номе.

В этот раз в соревнованиях участвуют 72 каюра и около 2000 собак.

Среди погонщиков – победитель последних четырёх заездов, американец Даллас Сиви.

[Даллас Сиви, четырёхкратный победитель гонки]:

«Я не гонюсь за пятой победой. Я буду просто прилагать максимум усилий. Если одержу победу в пятый раз – отлично. Если смогу победить только через 10 лет – тоже отлично. Если больше никогда не смогу победить – тоже не страшно».

Посмотреть на начало гонки приезжают со всех концов США.

[Аманда, зрительница из Калифорнии]:

«Я помню, как ещё в детстве смотрела Iditarod по телевизору. Это то, что я всегда хотела увидеть своими глазами. Я люблю собак, люблю быть среди снега, катаюсь на лыжах. Погода меня не пугает».

Iditarod посвящена так называемой Гонке милосердия 1925 года. Тогда, чтобы доставить в Ном сыворотку от дифтерии, прибегли к помощи погонщиков. На упряжках преодолели расстояние в 1086 километров.

Дистанцию соревнования каюры преодолевают за 8-15 дней.