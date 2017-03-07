«Гормон счастья»: мамы танцуют с грудными малышами

Такой необычный вид фитнеса позволяет женщинам восстановить форму после беременности. Но не только физическую. Во время занятий они буквально расцветают.
[Элена Алессандра Дзо, учитель танцев]:
«Я вижу, как они наполняются эмоциями, восторгом и светом. У них возникает много эмоций. Они сами поражены».
Прежде всего, нужно надёжно привязать к себе ребёнка, и потом начинается самое интересное. Мамы танцуют, кружатся и приседают. При этом не забывают обнимать и целовать своих малышей.
Такие танцы называют «Сердцем к сердцу». Мамы чувствуют ещё большую близость со своими детьми.
[посетительница уроков танца с малышом]:
«Танцы – моя страсть, и они объединяют меня с дочерью. Это прекрасно, мне всегда хотелось этого».
[посетительница уроков танца с малышом]:
«Я чувствую, как бьётся сердце малыша, а он чувствует, как бьётся моё. Я волнуюсь каждый раз, когда он так близко, и, когда заворачиваю его в шаль. Поразительно, что в слинге ребёнок всегда успокаивается, даже если до этого капризничал».
Во время танцев малыши часто засыпают и хорошо спят после них дома. Кроме того, им передаются положительные эмоции мам.
[Антонелла Дженнатьемпо, психолог]:
«У матери выделяются гормоны, необходимые для хорошего настроения, — такие, как окситоцин. Затем они передаются ребёнку. Счастливая мать, танцующая с малышом, передаёт ему своё состояние».
[Рита Капорали, психолог]:
«Можно увидеть пользу от таких танцев для ребёнка на гормональном уровне. Во время занятий спортом, движения вырабатывается больше серотонина – так называемого гормона счастья. Поэтому через мать он передаётся малышу, и, возможно, благодаря этим танцам он будет спокойнее».
Прежде чем прийти на занятия, мамам советуют проконсультироваться у врача. Кроме того, танцевальные движения должен хорошо продумать специалист. Ведь мамам и детям подходят только безопасные тренировки.