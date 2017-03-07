В Сомали за два дня 110 человек умерли из-за засухи

[Фатума Али, пострадавшая от засухи]:

«Я из сельской местности, пришла сюда из-за засухи. Ребёнок болеет. Я его бабушка – не мать. Он первый ребёнок моей дочери. Она умерла после родов».

Это так называемый стабилизационный центр при госпитале в портовом городе Кисмайо в Сомали. Его работу поддерживает Красный Крест. Это одно из немногих мест в южной и центральной части страны, где получают лечение дети, страдающие от недоедания. В последние месяцы сюда приносят всё больше малышей.

В феврале детский фонд ООН ЮНИСЕФ объявил, что в Сомали в этом году в результате засухи тяжёлая острая недостаточность питания угрожает 270 тысячам детей. На днях премьер-министр страны сообщил, что в южных регионах страны за два дня из-за последствий засухи скончались 110 человек.

Здесь, в стабилизационном центре, дети получают молочную смесь 6-8 раз в день. Страдающим пневмонией или анемией вводят питание через специальную носовую трубку в отделениях интенсивной терапии.

[Мохамед Геди, сотрудник стабилизационного центра]:

«Последние полгода действительно плохо. Это похоже на засуху 2011 года, когда беженцы устремились в Дадаэб в Кении. Потом 50 тысяч человек умерло от недоедания. Поэтому люди боятся, и за последние четыре месяца число пациентов значительно увеличилось».

Голод 2011 года унёс жизни 260 тысяч сомалийцев. Помимо засухи, его спровоцировал военный конфликт между властями и исламистами «аш-Шабаб».

Сейчас ситуация похожая. Обильных дождей не было в 2016-м, и в этом году тоже не ожидается. По данным ООН за январь, почти каждому второму сомалийцу не хватало еды.

Люди теряют скот и урожай. Бедные семьи во многом полагаются на случайные подработки, но и тут заработная плата снижается.

[Сахра Осман, пострадавшая от засухи]:

«Работаем на ферме, но очень сухо. Земля очень сухая, что тут вырастишь? Ничего не растёт. Сухая почва безродна. Родители едят остатки. Если нам нечего есть – мы потерпим. Мы взрослые, мы выживем. Но дети не смогут выжить».

Сейчас доступ для гуманитарных работников более свободный, поскольку войска Африканского союза и Сомали вытеснили «аш-Шабаб» из основных населённых пунктов и портов страны. При этом попасть на небольшие отдалённые территории по-прежнему сложно.