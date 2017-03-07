Лидеры четырёх стран ЕС выбрали курс развития Евросоюза

Руководители Франции, Германии, Италии и Испании провели неофициальный саммит в Версале. Они обсудили будущее Евросоюза без Великобритании и рассмотрели пять сценариев развития ЕС. Их на прошлой неделе предложила Еврокомиссия.

Президент Франции Франсуа Олланд призвал 27 стран, которые останутся в блоке после «брексита», сохранить единство. При этом, по его мнению, Евросоюзу больше подходит сценарий «Европа на разных скоростях». То есть у стран должна быть возможность придерживаться разных темпов развития и интеграции.

[Франсуа Олланд, президент Франции]:

«Единство – это не значит единообразие, поэтому я призываю к новым формам сотрудничества, новым проектам. Это многоскоростное сотрудничество позволит некоторым странам быстрее продвигаться в таких сферах, как оборона, углубление экономического и валютного союза в рамках еврозоны, налоговая и социальная гармонизация, культура».

Канцлер Германии также считает: если Евросоюз не позволит странам развиваться с разной интенсивностью, то столкнётся с трудностями.

[Ангела Меркель, канцлер Германии]:

«У нас должно быть мужество признать, что некоторые страны продвигаются вперёд и способны делать это быстрее, чем другие. Такое многоскоростное сотрудничество должно оставаться открытым для тех, кто немного отстаёт».

Позицию Франции и Германии поддержали премьер-министр Испании Мариано Рахой и глава правительства Италии Паоло Джентилони.

Эта встреча предваряет саммит ЕС, который пройдёт 25 марта в Риме. Он будет посвящён 60-летию Римского договора. Соглашение положило начало европейской интеграции. Участники саммита также обсудят сценарии реформирования блока после выхода Великобритании.

Первый предусматривает продолжение реформ, о которых страны договорились в 2014 и 2016 годах. Второй – постепенное сосредоточение вокруг единого рынка. Третий сценарий позволит странам, которые хотят большего, – делать больше. Четвёртый звучит как «Делать меньше более эффективно», а пятый – «Делать больше вместе».