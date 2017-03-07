США исключили Ирак из «чёрного списка» стран

При этом, сохранился «чёрный список» из шести стран: Ирана, Ливии, Сирии, Сомали, Судана и Йемена. Для них 90-дневный запрет остаётся в силе.
Предыдущий указ Дональда Трампа был заблокирован федеральным судом.
Как сообщили в Белом доме, в этот раз распоряжение вступит в силу с задержкой – 16 марта. Это необходимо для того, чтобы путешественники не были застигнуты врасплох прямо в аэропортах, как это было в прошлый раз.
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон, генеральный прокурор Джефф Сешнс и министр внутренней безопасности США Джон Келли представили на брифинге подробности указа.
[Рекс Тиллерсон, Госсекретарь США]:
«Поскольку продолжают появляться новые угрозы нашей безопасности, логичным является то, что мы постоянно будем пересматривать системы, которые призваны защищать страну».
С 2003 года, после начала военной операции США в Ираке, тысячи граждан страны воевали на стороне американских войск или работали переводчиками. С тех пор многие переселились в США, поскольку начали получать угрозы.
Когда был подписан первый иммиграционный указ, в американские суды было подано более 20 исков. Вскоре 9-й окружной апелляционный суд в Вашингтоне приостановил распоряжение на основании того, что оно нарушает конституционное право на защиту от религиозной дискриминации.
Согласно новому документу, сохранится временная 120-дневная приостановка программы приёма всех беженцев.