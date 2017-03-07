США исключили Ирак из «чёрного списка» стран

Дональд Трамп подписал новый, пересмотренный иммиграционный указ. Согласно нему, Ирак был исключён из списка мусульманских стран, гражданам которых временно запрещён въезд на территорию США.

При этом, сохранился «чёрный список» из шести стран: Ирана, Ливии, Сирии, Сомали, Судана и Йемена. Для них 90-дневный запрет остаётся в силе.

Предыдущий указ Дональда Трампа был заблокирован федеральным судом.

Как сообщили в Белом доме, в этот раз распоряжение вступит в силу с задержкой – 16 марта. Это необходимо для того, чтобы путешественники не были застигнуты врасплох прямо в аэропортах, как это было в прошлый раз.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон, генеральный прокурор Джефф Сешнс и министр внутренней безопасности США Джон Келли представили на брифинге подробности указа.

[Рекс Тиллерсон, Госсекретарь США]:

«Поскольку продолжают появляться новые угрозы нашей безопасности, логичным является то, что мы постоянно будем пересматривать системы, которые призваны защищать страну».

С 2003 года, после начала военной операции США в Ираке, тысячи граждан страны воевали на стороне американских войск или работали переводчиками. С тех пор многие переселились в США, поскольку начали получать угрозы.

Когда был подписан первый иммиграционный указ, в американские суды было подано более 20 исков. Вскоре 9-й окружной апелляционный суд в Вашингтоне приостановил распоряжение на основании того, что оно нарушает конституционное право на защиту от религиозной дискриминации.

Согласно новому документу, сохранится временная 120-дневная приостановка программы приёма всех беженцев.