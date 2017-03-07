07 марта 2017

ЕС одобрил создание командного центра небоевыми миссиями

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В понедельник страны ЕС договорились открыть небольшой командный центр в Брюсселе, который будет заведовать небоевыми миссиями Евросоюза в других странах.

На встрече присутствовали министры иностранных дел и обороны блока. Они одобрили создание офиса приблизительно на 30 сотрудников в течение нескольких недель.

Новая структура будет отвечать за миссии, которые в настоящее время продолжают работу в Мали, Центральноафриканской Республике и Сомали. По словам Верховного представителя ЕС по иностранным делам Федерики Могерини, это позволит более эффективно управлять существующими учебными военными программами.

При этом, те страны ЕС, которые не захотят присоединяться к центру, смогут осуществлять в нём миссию наблюдателей. А государства за пределами блока, например, Норвегия или впоследствии — Великобритания, смогут присоединяться к отдельным проектам миссии.

На встрече министры также обсудили возможный выход США из Парижского климатического соглашения. Об этом не раз заявлял новый глава Белого дома Дональд Трамп. По мнению европейских политиков, им необходимо активизировать дипломатические усилия, продвигать идею борьбы с изменением климата среди партнёров и оказывать материальную помощь развивающимся странам, чтобы открыть для них доступ к возобновляемым источникам энергии.

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