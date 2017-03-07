В Таиланде из желудка черепахи извлекли 915 монет

Этой морской черепахе теперь намного легче. Тайские ветеринары извлекли из её желудка — ни много ни мало — 915 монет.

Рептилия жила в пруду зоопарка провинции Чонбури. Туристы бросали деньги в водоём на удачу, и черепаха исправно их глотала.

В итоге она даже плавать могла с трудом. Это заметили ветеринары. После обследования обнаружили, что в желудке черепахи находится большой металлический объект. Как оказалось, это и были монеты.

[Нантарика Чансу, ветеринар]:

«Это самка весом около 59 килограммов. Извлечённые монеты весят пять килограммов. Это почти 10% веса животного».

Примечательно, что 25-летнюю рептилию зовут Омсин, что в переводе с тайского означает копилка.

Операция по извлечению монет длилась семь часов и завершилась успешно.

[Нантарика Чансу, ветеринар]:

«Мы думаем, что примерно через месяц она полностью выздоровеет».

После этого ещё полгода Омсин будет проходить терапию, которая поможет ей восстановить физическую форму.

Тайские ветеринары говорят: проведённая ими операция – первая в своём роде в мире.