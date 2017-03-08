КНДР не выпускает малазийцев

Северная Корея запретила малазийцам выезд из страны, спровоцировав подобный запрет и со стороны Малайзии. Между тем, полиция в Куала-Лумпуре продолжает расследование убийства брата северокорейского лидера Ким Чен Нама и хочет допросить трёх мужчин, скрывающихся в посольстве КНДР.

Обоюдный запрет на выезд был введён 7 марта. Граждане обеих стран стали своего рода заложниками. В КНДР о запрете известило Министерство иностранных дел, назвав его временным. В Малайзии об ответных мерах сообщил заместитель премьер-министра.

[Ахмад Захид Хамиди, заместитель премьер-министра Малайзии]:

«Мы не планировали применять ответные меры. Но их действия спровоцировали нас нарушить нормы дипломатических отношений».

Премьер-министр Малайзии Наджиб Разак призвал Северную Корею немедленно отпустить всех малазийцев. Он также назвал запрет на выезд нарушением международных законов и дипломатических норм.

Предполагается, что в КНДР находятся 11 малазийцев. Между тем, из Малайзии выехать не могут сотни северокорейцев.

Конфликт между странами накалился после того, как малазийская полиция изъявила намерение допросить трёх подозреваемых по делу об убийстве Ким Чен Нама. Предполагается, что все они северокорейские граждане и в настоящее время скрываются в посольстве КНДР в Куала-Лумпуре.

В общей сложности в розыске находится восемь граждан Северной Кореи, которых подозревают в причастности к убийству.

Пока обвинения были выдвинуты только двум женщинам — из Вьетнама и Индонезии.

Ким Чен Нам, единокровный брат северокорейского лидера Ким Чен Ына, был убит 13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура. Пока одна незнакомка его отвлекала, другая набросила ему на лицо платок, пропитанный ядовитым веществом. Ким Чен Нам умер по дороге в больницу.

Погибший считался «осторожным» оппозиционером северокорейского режима. Он жил Китае, часто приезжал в Малайзию и Сингапур.