Сразу три обитательницы дома престарелых отпраздновали 100 лет

[Клаудия Титус, директор Центра Краун-Хайтс]:

«Это праздник жизни, и мы продолжим им наслаждаться».

Этим бабушкам — больше трёхсот лет на троих. Праздник долголетия отметили сразу три жительницы дома престарелых в Бруклине. Женщин поздравили песней, цветами и подарили сладости.

После официальной церемонии женщины поделились секретами долгожительства.

У 101-летней Софии Смит он кроется в специальной диете.

[София Смит, долгожительница]:

«Это суп, куриный суп».

Ещё София любит ходить в церковь и навещать своих пятерых внуков.

А у Люсиль, которой недавно исполнилось 100 лет, нет никаких особенных секретов.

[Люсиль Прайс, долгожительница]:

«Нет секрета, потому что я живу так же, как и все. Ем всё: любую еду, любые блюда».

Люсиль родилась в Гайане, работала парикмахером и была домохозяйкой. С 2005-го живёт в доме престарелых в Бруклине. У неё 20 внуков и 35 правнуков. Возможно, в любви к ним и кроется рецепт её долгой жизни.

Грейс – самая старшая среди этих долгожительниц. Ей уже 102 года, но выглядит прекрасно. Увлекается кулинарией, живописью и с удовольствием посещает музеи.

[Грейс Мари Бейкер, долгожительница]:

«Бог заботится обо мне. У меня было много тяжёлых дней, но он не забрал меня».

Поздравить женщин с долголетием пришли более 50 человек. Это друзья, родственники и соседи.