Сразу три обитательницы дома престарелых отпраздновали 100 лет

[Клаудия Титус, директор Центра Краун-Хайтс]:
«Это праздник жизни, и мы продолжим им наслаждаться».
После официальной церемонии женщины поделились секретами долгожительства.
У 101-летней Софии Смит он кроется в специальной диете.
[София Смит, долгожительница]:
«Это суп, куриный суп».
Ещё София любит ходить в церковь и навещать своих пятерых внуков.
А у Люсиль, которой недавно исполнилось 100 лет, нет никаких особенных секретов.
[Люсиль Прайс, долгожительница]:
«Нет секрета, потому что я живу так же, как и все. Ем всё: любую еду, любые блюда».
Люсиль родилась в Гайане, работала парикмахером и была домохозяйкой. С 2005-го живёт в доме престарелых в Бруклине. У неё 20 внуков и 35 правнуков. Возможно, в любви к ним и кроется рецепт её долгой жизни.
Грейс – самая старшая среди этих долгожительниц. Ей уже 102 года, но выглядит прекрасно. Увлекается кулинарией, живописью и с удовольствием посещает музеи.
[Грейс Мари Бейкер, долгожительница]:
«Бог заботится обо мне. У меня было много тяжёлых дней, но он не забрал меня».
Поздравить женщин с долголетием пришли более 50 человек. Это друзья, родственники и соседи.