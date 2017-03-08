Венгрия лишила мигрантов права на свободное передвижение

Во вторник парламент Венгрии одобрил новые правила содержания мигрантов. Теперь их будут заключать в центрах содержания на границе с Сербией без права свободного передвижения. Пока будут рассматривать заявки, люди должны будут оставаться в контейнерных жилищах, обнесённых колючей проволокой.

[Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии]:

«Законы обязательные для всех, включая тех мигрантов, которые хотят незаконно пересечь границу Венгрии».

На южной границе Венгрии планируют создать два или три центра содержания. В них также будут привозить нелегальных мигрантов, задержанных на территории страны. Они смогут покинуть лагеря только в том случае, если решат вернуться в Сербию.

В Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев говорят, что из-за нового закона люди, включая женщин и детей, долгое время будут вынуждены находиться в помещениях, напоминающих тюрьмы.

[Сесиль Пуйи, пресс-секретарь УВКБ ООН]:

«На практике это означает, что каждый искатель убежища, включая детей, долгое время будет заключён в морских контейнерах, обнесённых колючей проволокой. Новые правила нарушают международные обязательства Венгрии согласно международному и европейскому законодательству».

При этом организация «Врачи без границ» говорит, что венгерская полиция применяет в отношении мигрантов необоснованную силу.

[Кристофер Стоукс, директор «Врачей без границ»]:

«Они отталкивают людей от приграничных зон, людей, которые перешли границу».

Венгрия ужесточила миграционные правила на фоне резкого снижения числа заявок на получение статуса беженца. В позапрошлом году их было 177 000, в прошлом — 29 000, а в первые месяцы 2017 — всего 912.