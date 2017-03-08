Венгрия лишила мигрантов права на свободное передвижение

Во вторник парламент Венгрии одобрил новые правила содержания мигрантов. Теперь их будут заключать в центрах содержания на границе с Сербией без права свободного передвижения. Пока будут рассматривать заявки, люди должны будут оставаться в контейнерных жилищах, обнесённых колючей проволокой.
[Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии]:
«Законы обязательные для всех, включая тех мигрантов, которые хотят незаконно пересечь границу Венгрии».
На южной границе Венгрии планируют создать два или три центра содержания. В них также будут привозить нелегальных мигрантов, задержанных на территории страны. Они смогут покинуть лагеря только в том случае, если решат вернуться в Сербию.
В Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев говорят, что из-за нового закона люди, включая женщин и детей, долгое время будут вынуждены находиться в помещениях, напоминающих тюрьмы.
[Сесиль Пуйи, пресс-секретарь УВКБ ООН]:
«На практике это означает, что каждый искатель убежища, включая детей, долгое время будет заключён в морских контейнерах, обнесённых колючей проволокой. Новые правила нарушают международные обязательства Венгрии согласно международному и европейскому законодательству».
При этом организация «Врачи без границ» говорит, что венгерская полиция применяет в отношении мигрантов необоснованную силу.
[Кристофер Стоукс, директор «Врачей без границ»]:
«Они отталкивают людей от приграничных зон, людей, которые перешли границу».
Венгрия ужесточила миграционные правила на фоне резкого снижения числа заявок на получение статуса беженца. В позапрошлом году их было 177 000, в прошлом — 29 000, а в первые месяцы 2017 — всего 912.