Вернутся ли в Фукусиму жители?

Это полуразрушенная школа посёлка Намиэ японской префектуры Фукусима. Её бывший директор Тиэко Ояма приезжает сюда каждый месяц и фотографирует коридоры и классные комнаты.

Эти часы остановились во время мощнейшего землетрясения и последовавшего за ним цунами. 11 марта исполнится ровно шесть лет со дня стихийного бедствия в Фукусиме, которое привело к сильнейшей атомной катастрофе после Чернобыля.

Власти Намиэ после 31 марта планируют пустить бывшее население посёлка обратно. Однако эту школа вряд ли восстановят. Тем не менее, Ояма надеется убедить чиновников сохранить здание в качестве исторического памятника.

[Тиэко Ояма, бывшая жительница Намиэ]:

«Я хочу, чтобы дети увидели силу, мощь и грозность цунами. И также хочу, чтобы они побывали в школе и узнали о том, что нам пришлось пережить».

При этом Ояма пока не решила – будет ли переезжать обратно в посёлок.

После аварии на «Фукусиме-1» из-за высокого уровня радиации из Намиэ эвакуировали почти 22 тысячи человек. Вернуться сюда позволят 15 тысячам бывших местных жителей. Некоторые уже живут и работают в посёлке.

[Мунехиро Асада, житель Намиэ]:

«Если бы здесь никого не было, остальные бы растерялись. Сказали бы, что не вернутся. А если они увидят, что кто-то уже здесь есть, думаю, они тоже захотят вернуться».

Намиэ понемногу восстанавливается после катастрофы. В центре даже открылось временное кафе. Но сделать предстоит ещё много.

[Тамоцу Баба, мэр Намиэ]:

«Мы решили заново отстроить город, поэтому нам надо быть здесь и упорно трудиться».

Впрочем, не все бывшие жители посёлка хотят возвращаться. Например, Ясуо Фудзита не может оставить бизнес в Токио.

[Ясуо Фудзита, бывший житель Намиэ]:

«Много людей было эвакуировано, но я вот не могу вернуться. У меня здесь свой ресторан, новый дом и новые могилы моих родных. Я могу съездить туда несколько раз в год, но жить там точно не хочу».

Согласно опросу, только 18% бывших жителей Намиэ готовы приехать обратно. 53% говорят, что не вернутся, а остальные ещё не определились.

Землетрясение 11 марта 2011 года стало сильнейшим в истории Японии. Мощные подземные толчки вызвали сильное цунами. Во время стихийного бедствия погибло более 15 тысяч человек, более 6000 пострадали и две с половиной тысячи пропали без вести. Из-за аварии на атомной станции около 160 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома и поселиться в других городах Японии.