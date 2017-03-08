В зоопарке Франции браконьеры убили носорога

Такого во Франции, да и во всей Европе ещё не было. Белый носорог стал жертвой браконьеров прямо в зоопарке.

В ночь на вторник неизвестные злоумышленники проникли в зоопарк французского города Туари, что в 50 километрах от Парижа, и застрелили редкое животное по кличке Винс. Ему было всего 4 года. По носорожьим меркам — почти ребёнок. Браконьеры целиком отпилили носорогу один рог и частично – второй, после чего скрылись. Что помешало им закончить задуманное – неизвестно. Возможно, сломалась бензопила.

[Тьерри Дюге, директор зоопарка]:

«Это загадка. Два других носорога не пострадали, поэтому можно предположить, что преступников что-то спугнуло. Не могу сказать. Здесь работают следователи, будет проведено расследование, потому что это нетипичный случай. Такого никогда не происходило ни во Франции, ни в Европе».

Не остановила злоумышленников и серьёзная система охраны. Чтобы добраться до вольера, им пришлось взломать сначала внешнюю ограду зоопарка, затем – несколько дверей внутренней. При этом парк оборудован видеокамерами, и в нём постоянно дежурят пять сотрудников.

Однако преступники действовали тихо, и работники зоопарка обнаружили жертву только утром.

[Тьерри Дюге, директор зоопарка]:

«Сейчас даже в частных сафари-парках в Южной Африке многие животные – под вооружённой охраной. Для Африки браконьерство — огромная проблема, но мы и представить не могли, что браконьеры могут совершить подобное в зоопарке, в зоопарке Европы».

Мировая торговля рогом носорога была запрещена ещё в 1977 году. Однако этот продукт пользуется большим спросом в богатых странах Азии — его используют в народной медицине. Цена за килограмм на чёрном рынке – около 50 тысяч евро.

В мире насчитывается около 20 тысяч белых носорогов. Из них 18 тысяч обитают в ЮАР.