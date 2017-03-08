Каких продуктов нужно есть больше?

Чрезмерное потребление бекона и недостаточное потребление орехов – в числе привычек питания, которые приводят к болезням сердца, инсультам и диабету.

К такому выводу пришли исследователи из Университета Джонса Хопкинса в американском Мэриленде. Они составили два списка продуктов: одних нужно есть меньше, других – наоборот, больше.

По их данным, в половине случаев в США от вышеперечисленных недугов умирают по причине того, что в рационе не хватает или содержится слишком много определённых продуктов питания.

[Ноэл Мюллер, исследователь из Университета Джонса Хопкинса]:

«В этом исследовании получены цифры, которые отражают, как разные пищевые привычки приводят к кардиометаболическим болезням, и как сократить риск смерти при помощи корректировки привычек».

«Хорошие» продукты, которых едят недостаточно, включают орехи и зерновые, морепродукты с высоким содержанием полиненасыщенных жирных кислот Омега-3, такие как лосось и сардины, а также фрукты, овощи и цельные злаки.

«Плохие» продукты, которыми злоупотребляют, включают соль и солёную пищу, полуфабрикаты, такие как бекон, копчёная колбаса и сосиски, а также стейки и гамбургеры из красного мяса и сладкие напитки.

[Ноэл Мюллер, исследователь из Университета Джонса Хопкинса]:

«Если мы увеличим потребление орехов и зерновых, если сократим потребление соли, будем есть меньше полуфабрикатов (на них приходится 80% потребляемой соли в США) – мы сможем увидеть улучшение сердечно-сосудистых показателей, уменьшение числа смертей».

Правительственные данные показывают, что в 2012 году около 700 тысяч американцев умерли от болезней сердца, инсультов и диабета.