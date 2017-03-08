Учёные разработали губку для впитывания нефти под водой

Тысячи баррелей нефти ежегодно попадают в моря и океаны в результате утечек, аварий и просто очистки топливных баков танкеров. И до настоящего времени полностью устранить подобные загрязнения люди не могли.

Однако теперь появилась надежда на то, что мировой океан можно будет избавить от нефтепродуктов. Учёные из Аргоннской национальной лаборатории, старейшего исследовательского центра Министерства энергетики США, разработали губку нового поколения.

Использованный материал хорошо известен. Но его особенности пришлось немного модифицировать.

[Сет Дарлинг, сотрудник Аргоннской национальной лаборатории]:

«Основа этой губки Oleo – пенополиуретан. Каждый год по всему миру производят миллионы тонн этого материала. Из него делают подушки для сидений и другие вещи. Но нам пришлось изменить его свойства, чтобы он впитывал нефть и не впитывал воду».

Собрать нефть с поверхности океана – задача хоть и сложная, но выполнимая. Но что делать с нефтяными облаками в толще воды?

Новая губка может справиться с таким загрязнением.

[Сет Дарлинг, сотрудник Аргоннской национальной лаборатории]:

«Нефть, которая попала в толщу воды, может принести огромный ущерб. Мы не умели её убирать. Эта губка – первая технология, при помощи которой можно достать нефть из воды».

Главное преимущество такой губки – её можно использовать повторно. Необходимо просто выжать из неё всю нефть, которую она впитала.

Теперь исследователи хотят провести испытания в реальной среде и найти спонсоров, чтобы начать массовое производство губки.