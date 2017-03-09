Тюремную крышу превратили в солнечную электростанцию

Здесь в тайваньском уезде Пиндун на крышах тюремных зданий растёт солнечная электростанция. К концу марта строительство завершится, и солнечные батареи будут генерировать почти два мегаватта энергии. Этого достаточно, чтобы обеспечивать 600 домов в течение года.

Общая площадь солнечной электростанции – десять тысяч квадратных метров. Летом здесь температура воздуха достигает 33 градусов

[Томас Сюй, руководитель проекта Lixma Tech]:

«Думаю, тюрьма Пиндун — единственная в мире с таким большим пространством для «зелёных» технологий. Так что для неё это – хорошая реклама. Помимо выработки энергии, что ещё мы получаем? У заключённых появляются лучшие условия. В помещениях уже не так жарко».

Вместе со специалистами здесь трудятся и те, кто отбывает наказание. Их допустили к работе за хорошее поведение.

[заключённый]:

«»Зелёная энергия» – это сейчас тенденция. Правительство поощряет её развитие, и думаю, это очень хорошо для окружающей среды. Поэтому я ценю такую возможность».

Президент страны Цай Инвэнь во ходе предвыборной кампании обещала отказаться от атомной энергетики к 2025 году. АЭС в настоящее время производят 14%, а возобновляемые источники – 5% общего объёма энергии. Альтернативной энергетике необходимо развиваться активно, чтобы АЭС можно было закрыть в намеченный срок.

Власти поощряют частные компании заниматься строительством альтернативных электростанций.

[Лоуренс Ли, глава проекта экологичных электростанций]:

«Мы снимаем нагрузку с правительства и привлекаем инвесторов, чтобы они вкладывали средства в эту отрасль. Необходимо, чтобы в этом участвовали все заинтересованные стороны».

Возведение солнечной электростанции в тюрьме Пиндун полностью финансирует компания, ведущая строительство. Ожидается, что экологичный проект будет приносить ей около 300 тысяч долларов дохода в год.