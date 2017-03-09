Китайская компания заплатит властям США $1,19 млрд штрафа

Министр торговли США Уилбур Росс объявил о том, что китайская компания по производству телекоммуникационного оборудования ZTE согласилась выплатить правительству США штраф в размере 1 миллиарда 190 миллионов долларов.

Компания признала свою вину в том, что нарушила торговые санкции Соединённых Штатов в отношении Ирана и Северной Кореи. Так, она незаконно экспортировала в эти страны продукцию американского происхождения. Причём, всё это тщательно скрывалось.

[Уилбур Росс, министр торговли США]:

«Этим решением мы хотим сказать миру: нечестные игры закончены. Те, кто пренебрегает нашими экономическими санкциями и экспортным законодательством, не смогут избежать наказания. Последствия будут очень серьёзными».

Расследование началось ещё в 2012 году. Тогда в распоряжение Министерства торговли и Министерства финансов США попала информация о том, что ZTE подписала многомиллионные контракты на поставку крупнейшему иранскому оператору связи программного обеспечения и оборудования известных американских компаний.

[Уилбур Росс, министр торговли США]:

«Главный менеджерский состав ZTE многие годы обманывал следствие и заводил его в тупик. Он признал правду только в марте 2016 года, когда его поймали на горячем».

В период с 2010 по 2016 годы ZTE напрямую либо через посредников переправила в Иран большие партии оборудования американского происхождения на сумму 32 миллиона долларов. При этом, соответствующих лицензий у компании не было. Товары включали роутеры, микропроцессоры и серверы, в отношении которых действуют особые экспортные правила.

По данным властей, ZTE также отправила более 280 партий запрещённых товаров в Северную Корею.

Китайская ZTE – один из крупнейших мировых производителей телекоммуникационного оборудования и четвёртый поставщик смартфонов на рынке США. Телефоны он продаёт таким американским операторам мобильной связи, как AT&T, T-Mobile и Sprint. При этом, компоненты к своим устройствам ZTE закупает у американских Qualcomm, Microsoft и Intel.