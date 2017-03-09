09 марта 2017

Более 20 девочек погибли в пожаре в детском центре в Гватемале

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Президент Гватемалы объявил в стране трёхдневный траур. 8 марта в городе в 25 километрах от столицы произошёл пожар в детском центре для жертв семейного насилия. 21 подросток погиб, все – девочки. Не менее 40 отправлены в больницы с ожогами.

[Каролина Хуарес, мать девочки]:
«Мне больно как матери, потому что моя девочка не заслужила такого. Надеюсь, её нет среди жертв».

[Мария-Евгения Моралес, судья Верховного суда]:
«Это трагедия, и, к сожалению, она произошла в день, когда работающие женщины мира напоминают о своих правах. Трагично. Это позор для нашей страны и всего мира».

В этом центре жили дети и подростки до 18 лет, которые подверглись домашнему насилию, были беспризорными либо стали жертвами торговли людьми. Как сообщается, заведение было переполнено: вместо 400 человек здесь содержалось более 500.

По данным властей, перед трагедией несколько десятков подростков попытались сбежать из центра из-за жестокого обращения с ними и плохих условий содержания. После бунта воспитатели изолировали некоторых, и кто-то из детей, по всей видимости, поджёг матрас.

[Сту Веласко, глава следственного отдела полиции]:
«В настоящее время национальная полиция пытается выяснить, что произошло, выявить юридически ответственных и то, ответственны ли за это чиновники».

Инцидент обещают расследовать на высшем уровне. От властей уже прозвучала критика в адрес руководства реабилитационного центра.

[Анабелла Морфин, генпрокурор Гватемалы]:
«Это трагический случай, и конечно я как генеральный прокурор обязана обсудить это с министерством, чтобы выявить причины инцидента и найти ответственных».

Дети и подростки в Гватемале находятся не в лучшем положении. Страна – лидер в Латинском Америке по масштабам детского недоедания и влияния уличных банд, которые часто охотятся на несовершеннолетних. Детские госучреждения переполнены и — с плохими условиями содержания.

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