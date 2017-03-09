Более 20 девочек погибли в пожаре в детском центре в Гватемале

[Каролина Хуарес, мать девочки]:
«Мне больно как матери, потому что моя девочка не заслужила такого. Надеюсь, её нет среди жертв».
[Мария-Евгения Моралес, судья Верховного суда]:
«Это трагедия, и, к сожалению, она произошла в день, когда работающие женщины мира напоминают о своих правах. Трагично. Это позор для нашей страны и всего мира».
В этом центре жили дети и подростки до 18 лет, которые подверглись домашнему насилию, были беспризорными либо стали жертвами торговли людьми. Как сообщается, заведение было переполнено: вместо 400 человек здесь содержалось более 500.
По данным властей, перед трагедией несколько десятков подростков попытались сбежать из центра из-за жестокого обращения с ними и плохих условий содержания. После бунта воспитатели изолировали некоторых, и кто-то из детей, по всей видимости, поджёг матрас.
[Сту Веласко, глава следственного отдела полиции]:
«В настоящее время национальная полиция пытается выяснить, что произошло, выявить юридически ответственных и то, ответственны ли за это чиновники».
Инцидент обещают расследовать на высшем уровне. От властей уже прозвучала критика в адрес руководства реабилитационного центра.
[Анабелла Морфин, генпрокурор Гватемалы]:
«Это трагический случай, и конечно я как генеральный прокурор обязана обсудить это с министерством, чтобы выявить причины инцидента и найти ответственных».
Дети и подростки в Гватемале находятся не в лучшем положении. Страна – лидер в Латинском Америке по масштабам детского недоедания и влияния уличных банд, которые часто охотятся на несовершеннолетних. Детские госучреждения переполнены и — с плохими условиями содержания.