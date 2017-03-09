Переговоры по Сирии оказались успешнее, чем ожидалось

После девяти дней переговоров в Женеве спецпосланник ООН по Сирии выступил перед Советом Безопасности. Он сказал, что от четвёртого раунда переговоров между сторонами сирийского конфликта чуда не ожидали, однако достичь удалось больше, чем планировалось.

[Стаффан де Мистура, спецпосланник ООН по Сирии]:

«Никто не уехал. Все остались. Они были сфокусированы. У нас была повестка дня. У нас был план. Достигнуты кое-какие договорённости».

Де Мистура обратился к 15-ти членам СБ ООН за закрытыми дверями. После этого выступил перед журналистами. Он представил фотографию переговоров и отметил, что конфликтующие стороны нашли общий язык.

[Стаффан де Мистура, спецпосланник ООН по Сирии]:

«Впервые все они были вовлечены в процесс. Они старались показать, что на самом деле пытаются наладить диалог. До этого они никогда не сидели вместе».

Следующий раунд переговоров в Женеве намечен на 23 марта.

Тем временем, в Министерстве иностранных дел Казахстана сообщили, что новые переговоры в Астане по вопросу урегулирования конфликта в Сирии пройдут 14-15 марта. Их организаторами являются страны-гаранты Россия, Иран и Турция.