09 марта 2017

Зачем робот-леопард появился в центре Лондона?

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Пятая по величине кошка планеты устроилась поудобнее прямо на Трафальгарской площади Лондона. Сидит она на коробках в окружении бронзовых львов. Этот леопард ненастоящий. Это аниматронный робот, которого принесли сюда, чтобы поднять проблему сохранения вида.

Весит 50 килограммов, в длину — один метр 30 сантиметров. Зовут его Лили. Разработали этого робота эксперт в области аниматроники Джон Нолан и его команда из 15 человек. На производство ушло несколько недель.

[Джон Нолан, создатель робота-леопарда]:
«Потребовалось пять недель, то есть мы спешили. Но мы хотели успеть к Неделе больших кошек, чтобы рассказать людям: эти животные скитаются по улицам таких городов, как Мумбаи, поскольку мы отняли у них 90% их природной среды обитания».

У леопарда более 40 подвижных частей. Управляют им три оператора при помощи специальных пультов. Ходить он не может. Зато может рычать, моргать и шевелить хвостом.

Нолан говорит, что самым сложным было сделать шкуру робота.

[Джон Нолан, создатель робота-леопарда]:
«Наверное, одной из самых сложных задач были пятна. Не знаю, какой у вас был почерк в школе, но когда я писал без полосок, то постоянно отклонялся вправо. То же самое с пятнами. Нам пришлось создать эластичный трафарет. Мы взяли изображение из интернета и перенесли каждое пятно при помощи трафарета».

Организаторы мероприятия говорят: некоторые подвиды леопардов в Азии находятся на грани исчезновения.

[Джайлз Кларк, директор заповедника больших кошек]:
«Сегодня они пытаются донести то, что не только леопарды, но и все виды диких кошек столкнулись с проблемой. Среда их обитания продолжает сокращаться. Мы также видим, что конфликты между человеком и большими кошками происходят всё чаще».

Неделю больших кошек объявил телеканал National Geographic Wild. Она будет продолжаться до 12 марта.

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