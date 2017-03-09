Кинг-Конг поселился в Музее мадам Тюссо

Осторожно! На Таймс-сквер в Нью-Йорке поселился Кинг-Конг. Необычную экспозицию представил Музей мадам Тюссо.

Специалисты сделали искусственную копию острова Черепа, где развивается сюжет нового фильма о гигантской горилле. Среди бамбуковых зарослей стоит восковая фигура главного героя киноленты – капитана Джеймса Конрада. Сыграл его британский актёр Том Хиддлстон.

[Эрик Флет, сотрудник Музея мадам Тюссо]:

«Он одет в костюм из фильма. Люди будут узнавать его, как только увидят эту ленту. Он и в самом деле вписывается в этот пейзаж, в эти джунгли с бамбуковыми зарослями».

Как ожидается, немало эмоций у посетителей выставки вызовет гигантская голова Кинг-Конга. Она подвижная, шевелит глазами, приоткрывает огромную зубастую пасть и грозно рычит. Эта роботизированная скульптура – самая большая из всех когда-либо созданных в музее мадам Тюссо.

[Эрик Флет, сотрудник Музея мадам Тюссо]:

«Эта голова такого же размера, как у самого легендарного Кинг-Конга – словно он здесь стоит. Когда он рычит — а он и рычит, и ревёт, — его глаза следят за посетителями. Звук, который он издаёт, такой же громкий, как у «Боинга 737» при заходе на посадку».

Фильм «Конг: Остров Черепа» — это перезапуск франшизы Кинг-Конг. Его сняла американская кинокомпания Legendary Pictures.