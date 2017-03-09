09 марта 2017

Древняя звёздная пыль прольёт свет на зарождение первых звёзд

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Большой миллиметровый телескоп ALMA, расположенный на севере чилийской пустыни Атакама, недавно получил изображения огромной массы светящейся звёздной пыли. Фотографии показывают период, когда Вселенная была на заре своего зарождения. Тогда её возраст составлял 4% от нынешнего.

Галактика запечатлена вскоре после своего формирования. Она — самая отдалённая от Земли, в которой нашли межзвёздную пыль. Учёные говорят, что изображения помогут пролить свет на процессы рождения и взрыва первых звёзд.

Сначала команда астрономов под руководством британца Николаса Лапорте обнаружила молодую галактику A2744_YD4. Затем они с удивлением увидели межзвёздную пыль, которая сформировалась в результате гибели звёзд предыдущего поколения.

Последующие наблюдения при помощи «Очень большого телескопа» Европейской южной обсерватории подтвердили, что Землю и молодую галактику разделяет огромное расстояние. Это означает, что мы увидели её в период, когда ей было всего 600 миллионов лет. В то время формировались первые звёзды и галактики.

Космическая пыль, в основном, сформирована из кремния, углерода и алюминия. Типичный размер частиц – всего 0,2 микрометра. Для сравнения, толщина человеческого волоса составляет от 80 до 120 микрометров.

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