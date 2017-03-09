Древняя звёздная пыль прольёт свет на зарождение первых звёзд

Галактика запечатлена вскоре после своего формирования. Она — самая отдалённая от Земли, в которой нашли межзвёздную пыль. Учёные говорят, что изображения помогут пролить свет на процессы рождения и взрыва первых звёзд.
Сначала команда астрономов под руководством британца Николаса Лапорте обнаружила молодую галактику A2744_YD4. Затем они с удивлением увидели межзвёздную пыль, которая сформировалась в результате гибели звёзд предыдущего поколения.
Последующие наблюдения при помощи «Очень большого телескопа» Европейской южной обсерватории подтвердили, что Землю и молодую галактику разделяет огромное расстояние. Это означает, что мы увидели её в период, когда ей было всего 600 миллионов лет. В то время формировались первые звёзды и галактики.
Космическая пыль, в основном, сформирована из кремния, углерода и алюминия. Типичный размер частиц – всего 0,2 микрометра. Для сравнения, толщина человеческого волоса составляет от 80 до 120 микрометров.