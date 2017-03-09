Электромобили доминируют на Женевском автосалоне

Ведущие автомобильные бренды продолжают представлять свои новинки на ежегодном автосалоне в Женеве.

Итальянская компания Lamborghini порадовала поклонников модифицированным полноприводным спорткаром Huracan Performante. Пусть это и не самый мощный спортивный автомобиль на женевском моторшоу, однако он получил самый сильный мотор за всю историю марки. Двигатель в 640 лошадиных сил разгоняет спорткар до 100 километров в час за 2,9 секунды.

Новое поколение модели Insignia представила компания Opel. Автомобиль оснащён матричными фарами последнего поколения, системой удержания в полосе движения при включённом круиз-контроле, а также — видеокамерой с углом обзора в 360 градусов.

Компания Volvo привезла в Женеву второе поколение кроссовера XC60. В линейке будут бензиновые и дизельные версии, а также – гибрид с 320-сильным двигателем и электрическим мотором.

«Зелёные» технологии теперь всё больше завладевают вниманием автопроизводителей. И на Женевском автосалоне в этом году доминируют электромобили и машины с системой автономного вождения.

[Алекс Гой, редактор автомобильных изданий]:

«Эти изменения легко заметить. Раньше удивлялись гибридам, мощным двигателям или турбомоторам, а теперь людям больше по душе электричество».

Между тем, производители продолжают обновлять модели с мощными двигателями. Так, «заряженный» хетчбек Audi RS3 получил 2,5-литровый турбонаддувный мотор с пятью цилиндрами. Мощность агрегата – 400 лошадиных сил. Максимальная скорость – 250 километров в час. За доплату её можно увеличить до 280.

Как считают эксперты, автокомпании не должны полагаться только на «зелёные» технологии. Для успешного развития им придётся и дальше выпускать мощные машины.

[Алекс Гой, редактор автомобильных изданий]:

«Думаю, всегда найдётся место для больших и мощных агрегатов. Их будут покупать, потому что всегда найдутся те, кто любит такие машины. Это как лошади или яхты. Они, конечно, станут предметом роскоши для людей, которые могут себе это позволить и хотят этим наслаждаться».

Женевский автосалон будет работать до 19 марта.