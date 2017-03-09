Лучшие производители сыра соревнуются в Висконсине

Столько сыров, йогуртов и масла на конкурсе сыра в США ещё не представляли. Рекордное число производителей этой продукции съехалось в штат Висконсин.

Организатор мероприятия – Ассоциация производителей сыра этого штата. Её представитель говорит: участников стало больше, поскольку они увидели практическую пользу в этом мероприятии.

[Ребекка Свини, представитель Ассоциации сыроделов Висконсина]:

«С 2015 года, когда проходил предыдущий конкурс, участников стало на 22% больше. Это немыслимо. Американские компании вышли в лидеры в мире, они пытаются завоевать золотые медали, поскольку поняли, что это приносит прибыль».

Наглядный пример – один из местных производителей. В прошлом году на конкурсе его сорт сыра получил золотую медаль. После этого производство компании удалось увеличить на 280%.

[Роберт Бобак, представитель Emmi Roth USA]:

«У меня всё ещё мурашки бегут по коже, когда я об этом говорю. Это большое достижение».

На производство сыра может уходить по 9-11 часов. Потом от нескольких недель до нескольких лет продолжается дозревание.

Задача судей – непростая. Они оценивают сыры не только по вкусовым качествам.

[Чарльз Линдберг, судья]:

«В первую очередь мы смотрим на внешний вид. Сейчас мы оцениваем 18-килограммовые головки. Нужно удостовериться, что оболочка твёрдая, но не слишком».

Многие участники приезжают, чтобы оценили их новые сорта. Говорят, что мнения судей очень важны.

[Дэниел Поссельт, владелец Kickaas Cheese]:

«Очень многие производители сыра мне говорили, что оценки, которые вы получаете, и критика – просто бесценны. Особенно для начинающих».

Сами члены жури говорят, что дегустировать очень интересно, но в этой работе есть и побочные эффекты.

[Чарльз Линдберг, судья]:

«В сыре содержится определённое количество соли. Самое неприятное, что губы от неё сохнут».

В этом году на конкурс представили 2300 сыров, йогуртов и масла.