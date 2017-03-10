Тайские слоны играют в поло, чтобы помочь собратьям

Традиционной торжественной церемонией открылся Чемпионат по поло на слонах в Бангкоке. На поле поочерёдно сыграли несколько команд. В каждой – по три слона.

Всего же в турнире участвуют около 30 серых гигантов. Слоном во время матча управляет погонщик, второй наездник – это игрок. Мяч здесь того же размера, что и в конном поло. Но вот клюшки намного длиннее.

От людей во время игры требуется немало физических усилий, а для слонов это просто развлечение. Они не проходят специальной подготовки, лишь медосмотр перед турниром.

Играют слоны ещё и для того, чтобы помочь своим собратьям. Чемпионат благотворительный. Вырученные средства пойдут на защиту этих животных.

[Тим Бода, соорганизатор турнира]:

«За прошедшие годы мы собрали более одного миллиона 300 тысяч долларов. Эти деньги помогают реализовать разные проекты по защите домашних и диких слонов в Таиланде, а теперь – и в других азиатских странах».

Донорами выступили некоторые крупные компании и знаменитости, которые участвуют в чемпионате.

После игры слонов ждёт угощение. И это, конечно же, фрукты, которыми буквально усыпан длинный стол.

Слон – символ Таиланда. В настоящее время в стране насчитывается примерно 4000 тысячи приручённых животных. В дикой природе их осталось около 3700. Диким слонам угрожают браконьерство и сокращение мест обитания, домашним – жестокое обращение. Благотворительный турнир помогает решать все эти проблемы.

Первый Чемпионат по поло на слонах прошёл в тайском городе Хуахин в 2001 году.