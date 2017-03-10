Мексика пытается восполнить потери после ухода Ford Motor

Мексиканский штат, из которого после избрания Дональда Трампа ушла компания Ford Motor, пытается договориться с азиатскими производителями, чтобы восполнить потери. При этом губернатор штата говорит, что для привлечения инвестиций нужна ясность в вопросе НАФТА — зоны свободной торговли между США, Канадой и Мексикой.

Ford отказался от строительства своего завода стоимостью 1,6 миллиарда долларов в штате Сан-Луис-Потоси в январе этого года. С одной стороны, это стало главной победой Дональда Трампа в его кампании по возврату рабочих мест обратно в США. С другой — появились опасения, что Мексика может лишиться части иностранных инвестиций.

Дональд Трамп также говорил, что откажется от Североамериканской зоны свободной торговли, если не сможет договориться о более выгодных для США условиях. Мексика в свою очередь заявила, что невыгодный договор её также не устроит.

По словам губернатора Хуана-Мануэля Каррераса, пока Мексика и США не создадут основы для будущего соглашения, привлекать инвестиции будет непросто.

[Хуан Мануэль Каррерас, губернатор штата Сан-Луис-Потоси]:

«Конечно, важно иметь ясность в вопросе зоны свободной торговли. Как только будет ясность в отношении НАФТА, у штата Сан-Луис-Потоси появится много возможностей привлечь инвестиции».

Мексиканские и американские чиновники отмечают, что переговоры о НАФТА могут начаться в середине этого года.

В феврале, после ухода Ford, министр экономики Мексики ездил в Китай и Сингапур. Он договорился об инвестициях с азиатскими поставщиками. Но полностью компенсировать потери не удалось.

[Хуан Мануэль Каррерас, губернатор штата Сан-Луис-Потоси]:

«Сан-Луис-Потоси открыт для любых инвестиций. Я всегда говорю, что мы приветствуем здесь любого, даже если вы инвестируете один песо».

На Мексику приходится пятая часть общего числа автомобилей, произведённых в Северной Америке. С 2010 года эта сфера привлекла более 24 миллиардов долларов инвестиций.

Большинство произведенных автомобилей страна экспортирует в США. Однако Дональд Трамп хочет добиться того, чтобы американские автопроизводители больше инвестировали в отечественную экономику.