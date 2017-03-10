Дональда Туска переизбрали в качестве председателя Евросовета

В ходе саммита ЕС 9 марта «за» Туска проголосовало 27 из 28 глав государств и правительств Евросоюза. Примечательно, что «против» выступила только Польша. До голосования польский премьер Беата Шидло разослала письма, в которых говорилось, что Дональд Туск вмешивался во внутренние дела Польши.
Национал-консервативное правительство Польши недовольно либерал-консерватором Туском, поскольку тот высказывался в поддержку введения Брюсселем санкций в отношении Варшавы за несоблюдение верховенства закона и стандартов демократии. Польское правительство даже пыталось предложить на пост главы Евросовета другого кандидата.
Между тем, Туск обещает, что не допустит того, чтобы Варшава в ЕС была изолирована.
[Дональд Туск, председатель Евросовета]:
«Я хочу сотрудничать с каждым членом Европейского совета. Я сделаю всё возможное, чтобы защитить польское правительство от политической изоляции здесь. Причины этого очевидны. Я думаю, найду нужное решение».
Туск призвал своих политических оппонентов в Варшаве ответственно отнестись к будущему Польши в Европе.
[Дональд Туск, председатель Евросовета]:
«Будьте осторожны с мостами, которые сжигаете. Как только их не станет, вы не сможете по ним пройти».
Текущие полномочия Дональда Туска истекают в конце мая.