Дональда Туска переизбрали в качестве председателя Евросовета

Бывшего премьер-министра Польши Дональда Туска во второй раз избрали на должность председателя Европейского совета. Он находится на этом посту с августа 2014 года.

В ходе саммита ЕС 9 марта «за» Туска проголосовало 27 из 28 глав государств и правительств Евросоюза. Примечательно, что «против» выступила только Польша. До голосования польский премьер Беата Шидло разослала письма, в которых говорилось, что Дональд Туск вмешивался во внутренние дела Польши.

Национал-консервативное правительство Польши недовольно либерал-консерватором Туском, поскольку тот высказывался в поддержку введения Брюсселем санкций в отношении Варшавы за несоблюдение верховенства закона и стандартов демократии. Польское правительство даже пыталось предложить на пост главы Евросовета другого кандидата.

Между тем, Туск обещает, что не допустит того, чтобы Варшава в ЕС была изолирована.

[Дональд Туск, председатель Евросовета]:

«Я хочу сотрудничать с каждым членом Европейского совета. Я сделаю всё возможное, чтобы защитить польское правительство от политической изоляции здесь. Причины этого очевидны. Я думаю, найду нужное решение».

Туск призвал своих политических оппонентов в Варшаве ответственно отнестись к будущему Польши в Европе.

[Дональд Туск, председатель Евросовета]:

«Будьте осторожны с мостами, которые сжигаете. Как только их не станет, вы не сможете по ним пройти».

Текущие полномочия Дональда Туска истекают в конце мая.