7 человек ранены в результате нападения с топором на вокзале в Дюссельдорфе

[Маркус Нисцери, представитель полиции Дюссельдорфа]:

«Насколько нам известно, нападавший подошел к пассажиру в поезде и ударил его чем-то, видимо – топором. Потом было двое раненых на платформах номер 13 и 14. Один человек пострадал серьёзно, и его отправили в больницу. Полиция очень быстро прибыла на место, позаботилась о пострадавших и начала операцию по поимке. Нападавший пытался сбежать, спрыгнув с моста и получил телесные повреждения. Он также в больнице».

9 марта вооруженный топором мужчина напал на пассажиров поезда и потом — на прохожих на центральном железнодорожном вокзале немецкого города Дюссельдорф. Инцидент произошел в районе 9 часов вечера по местному времени. Ранения получили не менее 7 человек. По данным врачей, угрозы их жизни нет.

Нападавшим оказался 36-летний выходец из бывшей Югославии, который проживает в Германии. Его мотивы пока неизвестны. По предварительным данным, мужчина психически болен.

[Маркус Нисцери, представитель полиции Дюссельдорфа]:

«Мы арестовали этого человека, топор тоже у нас. Сейчас весь вокзал закрыт. Пассажиры выведены наружу. Мы обыскиваем вокзал и платформы».

Ежедневно через центральный вокзал Дюссельдорфа проходит более 200 тысяч человек.