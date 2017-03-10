Жёлтая лихорадка может перекинуться на города Бразилии

В бразильском штате Эспириту-Санту проводят массовую вакцинацию против жёлтой лихорадки. Последние годы ситуация была стабильной, поэтому люди редко делали прививки.

Однако с декабря прошлого года зарегистрировано уже 127 подтверждённых случаев гибели от этого вирусного заболевания, ещё 106 случаев смерти расследуют. ВОЗ опасается, что вспышка перекинется на крупные бразильские города.

Министр здравоохранения страны призывает всех жителей штата пройти вакцинацию.

[Рикарду Баррус, министр здравоохранения Бразилии]:

«Я уже попросил всех префектов увеличить количество центров вакцинации, чтобы мы могли оперативно предоставить три миллиона 600 тысяч вакцин, которые штат Эспириту-Санту получает вне очереди».

В целом Министерство здравоохранения планирует снабдить медучреждения 15 миллионами вакцин, чтобы охватить регионы, наиболее подверженные риску эпидемии.

В общей сложности с начала вспышки с симптомами, похожими на жёлтую лихорадку, в больницы обратились полторы тысячи человек. У 370 из них диагноз подтвердился, ещё около тысячи пациентов ждут результатов обследования, у остальных лихорадки не обнаружили. Число заражённых и погибших от заболевания стало самым высоким за последние 17 лет.

При этом на юго-востоке страны обнаружено много мёртвых обезьян, которые болели жёлтой лихорадкой. До сих пор эпидемии в Бразилии не распространялись за пределы сельской местности. Но теперь вирус угрожает таким городам, как Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу, Белу-Оризонти и Витория, где проживают десятки миллионов человек.

Жёлтая лихорадка – острое вирусное заболевание. Передаётся от человека к человеку с укусом комара вида кусака жёлтолихорадочный. Также может передаваться другими видами комаров от заражённых обезьян.

Впервые эпидемию зарегистрировали на полуострове Юкатан в середине XVII века. Заболевание сопровождается высокой температурой, сильной головной и мышечной болью, а также – тошнотой. Обычно умирают от пяти до 20% заражённых. Во время эпидемий смертность увеличивается до 50—60%. Лечение существует только симптоматическое.

ВОЗ рекомендует туристам, планирующим посетить Бразилию, заранее сделать прививку от жёлтой лихорадки.