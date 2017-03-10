Суд утвердил импичмент президента Южной Кореи

Конституционный суд Южной Кореи 10 марта подтвердил импичмент президента Пак Кын Хе. Процедуру запустили в связи с политическим скандалом, в котором оказались замешанными подруга главы государства и главы крупных южнокорейских компаний.

После вынесения решения Пак стала первым демократически избранным лидером Южной Кореи, которого отстранят от должности. Выборы нового президента, согласно конституции, пройдут через 60 дней.

[Ли Чон Ми, председатель конституционного суда]:

«Преимущества защиты конституции путём отстранения её от должности очень большие. Таким образом, все судьи объявляют о единогласном решении. Мы отстраняем Пак Кын Хе от должности».

Своим решением суд подтвердил результаты голосования в парламенте 9 декабря прошлого года. Тогда законодатели тоже высказались за импичмент.

Тем временем, у здания Конституционного суда 10 марта состоялся протест сторонников президента. Он сопровождался стычками с полицией.

Собравшиеся попытались прорваться сквозь полицейский кордон. Сообщается о двух погибших протестующих. Один из них – пожилой мужчина. Медики подтвердили, что он скончался из-за травмы головы. Обстоятельства гибели второго человека пока неизвестны.

На место было направлено около 4500 полицейских. Как сообщили свидетели, в ходе стычек стражи правопорядка применили слезоточивый газ.

65-летняя Пак Кын Хе больше не имеет президентского иммунитета. Теперь ей могут выдвинуть официальные обвинения во взяточничестве, вымогательстве и злоупотреблении властью. Как предполагается, её сообщницей была её близкая подруга Чхве Сун Силь.

Пак все обвинения отрицает.