Компьютерное приложение помогает сшить платье через интернет

На первый взгляд это обычная мастерская по пошиву одежды близ Джакарты. Однако она может произвести революцию в мире моды.

Спрос на высококачественные местные бренды в Индонезии растет, но число фабрик, где одежду можно пошить, пока ограничено.

Стартап «Kostoom» пытается решить проблему. Он создал компьютерное приложение, которое объединяет мастеров по пошиву одежды, работающих на дому, с дизайнерами и предпринимателями.

Модельеры загружают свои уникальные проекты и оформляют заказ. Программа помогает им доработать модели, выбрать правильную ткань и подобрать специалиста по пошиву.

Идея создать такой сервис появилась у этой жительницы Индонезии. Долгие годы она наблюдала, как её мать швея с трудом находила клиентов, хотя обладала отличными навыками.

[Путри Джулиастутик, автор проекта]:

«Наша главная цель — сделать так, чтобы портные по всей Индонезии работали сами на себя. Они могут создать собственную маленькую фабрику на дому и улучшать свое благосостояние».

В настоящее время на «Kostoom» зарегистрировано 40 мастеров пошива и около 400 пользователей в целом. Основатели проекта говорят, что многие швеи благодаря этой платформе смогли увеличить свой месячный доход с 75 до 300 долларов.

А дизайнерам стало легче делать индивидуальные заказы.

Юнита специализируется на моделировании одежды больших размеров. Говорит: найти хороших мастеров пошива – одна из главных проблем.

[Юнита Хафрида, модельер]:

«Мы можем работать со стартапом, когда хотим, сшить только один экземпляр или заказать большое количество одежды. «Kostoom» очень облегчил процесс. На нём можно подобрать ткань. Также готовую продукцию вам доставят».

В конце этого года «Kostoom» планирует запустить мобильное приложение и расширить свою деятельность на другие города страны.