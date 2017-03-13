Спасённую морскую черепаху вернули в дикую природу

Эту большую морскую черепаху зовут Джолли. Около месяца назад её спасли в водах Флоридского пролива у островов Флорида-Кис. Морская рептилия запуталась в крабовой ловушке. Из-за полученных травм ей потребовалась помощь ветеринаров.

Теперь Джолли чувствует себя хорошо и готова вернуться в океан.

[Бэтти Циркельбах, ветеринар]:

«Очень важно, чтобы черепаха вернулась в дикую природу. Она половозрелая, а, значит, может делать кладки. Морские черепахи не производят потомства до 20-25 лет. Джолли, вероятно, уже старше 50 лет».

Черепаху доставляют на лодке к островам архипелага Флорида-Кис.

[Бэтти Циркельбах, ветеринар]:

«Сезон гнездования на островах Флорида-Кис начинается в апреле. Так что эта зрелая самка сможет вовремя добраться до них и отложить яйца».

И вот — долгожданный момент. Джолли возвращается в морские воды, а группа поддержки провожает её аплодисментами и радостными криками.

Морские черепахи живут около 80 лет. Примерно в 25 самки впервые возвращаются на пляж, где появились на свет. Там они делают кладки, тщательно их маскируя. На этом забота черепах о потомстве заканчивается.