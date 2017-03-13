На Гаити автобус въехал в парад: около 40 погибших

[Эдмонд Преснерт, офицер полиции]:

«Мы зарегистрировали 34 погибших на месте. Раненых увезли в больницу, и четверо из них тоже умерли. То есть сейчас погибших – 38».

Трагедия на Гаити. В северной части страны в ночь на воскресенье автобус въехал в шествие музыкантов.

Около десяти человек остаются в госпитале.

[Герлин, выжившая]:

«У меня повреждены ноги. Больше ничего – только ноги».

Город Гонаив, где произошла трагедия, находится примерно в 150 километрах от столицы Порт-о-Пренс.

Автобус с пассажирами следовал из города Кап-Аитьен в столицу. По данным властей, сначала он сбил двоих человек, в том числе одного – насмерть, в пригороде Гонаива. Не остановившись, поехал дальше и примерно через пять километров въехал в три парада, которые называются «рара». Их обычно проводят в период Пасхи — музыканты идут по улицам, играя на традиционных инструментах, и к ним присоединяются прохожие.

Что стало причиной инцидента – пока непонятно. После происшествия участники парада стали забрасывать автобус камнями.

[Эдмонд Преснерт, офицер полиции]:

«Водитель автобуса сбежал. У нас нет информации о нём. Мы ждём, что сотрудники компании-оператора автобуса предоставят нам нужную информацию». [местная жительница]:

«У погибших осталось много детей. В этом инциденте также погибли сыновья моих невестки и брата. Погибших много».

Президент Гаити выразил соболезнования семьям погибших и пообещал, что инцидент будет расследован.

Дорожное движение на Гаити – опасное и хаотическое. Мало кто из водителей и пешеходов соблюдает правила дорожного движения. В случае ДТП водители часто сбегают, боясь, что разъярённая толпа забьёт их до смерти.